Il pallone infangato, gli studenti della Valceresio, l’amore per il violino protagonisti a Radio Materia

Dal calcio alle forbici da parrucchiere, i ragazzi dell’Isis Valceresio di Bisuschio, la storia di una violinista. Tre nuovi appuntamenti su Radio Materia vi aspettano a partire dalle 12 fino alle 18,30.

12,00 Figli di un gol minore

Protagonista della puntata di oggi è Fabio Bonadei che ha raccontato a Francesco Mazzoleni la sua lunga carriera sui campi della serie C da Varese fino a Catania, passando per Alessandria, Pisa, Savoia (con 8 presenze in serie B). Ha iniziato quando nella serie A italiana imperversavano i Maradona e i Van Basten. Dopo la carriera di calciatore ha preso le forbici in mano per reinventarsi parrucchiere. (leggi qui)

15,00 Che scuola fai?

Spazio agli studenti e alle scuole con la nuova puntata della trasmissione condotta da Alessandra Toni dove i protagonisti sono i rappresentanti di istituto delle scuole superiori della provincia di Varese. Oggi tocca ai ragazzi dell’Isis Valceresio (leggi qui)

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Protagonista la storia di Corinna Canzian, violinista con un percorso che spazia dal repertorio barocco alle sperimentazioni della musica contemporanea. Dopo il debutto internazionale al KKL di Lucerna come solista con la Luzerner Sinfonieorchester, ha collaborato con ensemble e orchestre in tutta Europa, affiancando all’attività concertistica un forte impegno nella ricerca e nella formazione. Docente invitata in importanti accademie e conservatori italiani e internazionali, è co-fondatrice e direttrice artistica dell’Academy Gli Echi della Natura sulle Dolomiti Bellunesi e del festival Echi Urbani di Varese, progetti che mettono in dialogo musica, ambiente e rigenerazione culturale. A Radio Materia racconterà la sua esperienza di musicista ma anche dei progetti in atto e futuri. (foto Istituto italiano di fotografia)

