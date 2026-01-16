Il Partito della Rifondazione Comunista sostiene il “presidio culturale antifascista” a Busto Arsizio
La sezione varesina del partito si è espressa a favore dell'iniziativa di People in risposta dell'arrivo in città della casa editrice Passaggio al Bosco
L’iniziativa di organizzare un “presidio culturale antifascista” nella sede della casa editrice People sabato 17 gennaio a Busto Arsizio ha raccolto il sostegno anche del Partito della Rifondazione Comunista.
Il presidio consisterà in un confronto tra gli stessi cittadini, l’editore e autore Stefano Catone, gli scrittori Enzo Laforgia e Jacopo Di Miceli, che di fascismo hanno scritto. L’iniziativa nasce a seguito della decisione di Comunità Giovanile di Busto di ospitare ad una loro iniziativa, lo stesso sabato, la casa editrice Passaggio al Bosco, definita da più parti neofascista, che aveva suscitato polemiche per la sua presenza alla fiera dell’editoria indipendente di Roma.
«Il Prc – commentano i rappresentanti della sezione di Varese – resta assolutamente convinto della necessità di continuare a difendere e diffondere il valore dell’antifascismo sia sul piano politico, sia sia su quello culturale, non può che riconoscere la grandissima importanza di quanto, sia attraverso questa iniziativa, sia attraverso la sua attività editoriale, People stia facendo. Convinti che al fascismo non si debba dare spazio e la cultura debba essere un costante presidio contro il suo tentativo di imporsi, riconosciamo pertanto anche il valore dell’adesione a tale iniziativa data da Anpi, dal Circolo Quarto Stato di Cardano, Il Quadrifoglio di Busto ed il Comitato Antifascista di Busto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.