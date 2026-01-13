Il passato che non passa, l’amore che ritorna: “Papavero rosso” è il nuovo libro di Sara Magnoli
Una storia che si dipana per ottant'anni, tra la Seconda Guerra Mondiale e i giorni nostri
Il 15 gennaio la scrittrice fernese Sara Magnoli esce con “Papavero Rosso”, il suo nuovo libro, primo titolo della nuova collana iDobloni Amanti.
“Papavero Rosso” ed è un romanzo intenso e vibrante che attraversa ottant’anni di storia, intrecciando due destini separati dal tempo, ma uniti da un segreto di famiglia.
La trama: nel 1940 Lionello Gemelli parte per la guerra. Sul treno che lo porta verso il fronte incontra una ragazza dagli occhi verdi, Dina, e in quello sguardo scopre per la prima volta l’amore. È l’inizio di una storia travolta dagli eventi della storia — l’Italia fascista, le persecuzioni, la Resistenza — ma destinata a lasciare un’eco profonda nel futuro.
Nel 2024, Lea Gemelli, ghost writer disillusa e fragile, inizia a cercare le tracce di quel prozio mai conosciuto, partigiano morto troppo presto. Ma la sua indagine portata avanti insieme all’affascinante archivista Claudio Novembre, si trasforma presto in un viaggio interiore, alla scoperta della verità, della memoria e di sé stessa.
Tra passato e presente, “Papavero rosso” racconta l’amore e il coraggio, la memoria e il silenzio, le radici che non smettono di chiamarci e i segreti che chiedono di essere ascoltati. Una storia di vite intrecciate, di donne e uomini che imparano a esistere nonostante tutto, perché nessuna verità resta sepolta per sempre.
Il romanzo sarà presentato in anteprima il 14 gennaio, alle ore 19.00 presso la liberia Mamì di Milano.
