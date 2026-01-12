Varese News

Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago è alla ricerca di un pizzaiolo

Cerchi lavoro? Invia il tuo CV e candidati per la posizione aperta al ristorante Al Gallione

Storica realtà del territorio, Al Gallione, è un ristorante apprezzato per la qualità della proposta gastronomica, l’attenzione alle materie prime e un ambiente di lavoro professionale e sereno. Per ampliare la propria brigata, il ristorante è alla ricerca di un pizzaiolo autonomo, in grado di gestire in modo indipendente la preparazione e la cottura delle pizze.

Non sono richiesti requisiti particolari o titoli specifici: ciò che conta è la passione per il mestiere, la serietà e la capacità di lavorare in autonomia, mantenendo standard di qualità elevati.

L’offerta prevede:

  • un contesto lavorativo organizzato e collaborativo
  • una cucina attrezzata e funzionale
  • l’inserimento in una realtà solida e riconosciuta sul territorio

Sede di lavoro: Bodio Lomnago (VA)

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: contatti@ristorantealgallione.it.

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
