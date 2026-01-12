Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago è alla ricerca di un pizzaiolo
Cerchi lavoro? Invia il tuo CV e candidati per la posizione aperta al ristorante Al Gallione
Storica realtà del territorio, Al Gallione, è un ristorante apprezzato per la qualità della proposta gastronomica, l’attenzione alle materie prime e un ambiente di lavoro professionale e sereno. Per ampliare la propria brigata, il ristorante è alla ricerca di un pizzaiolo autonomo, in grado di gestire in modo indipendente la preparazione e la cottura delle pizze.
Non sono richiesti requisiti particolari o titoli specifici: ciò che conta è la passione per il mestiere, la serietà e la capacità di lavorare in autonomia, mantenendo standard di qualità elevati.
L’offerta prevede:
- un contesto lavorativo organizzato e collaborativo
- una cucina attrezzata e funzionale
- l’inserimento in una realtà solida e riconosciuta sul territorio
Sede di lavoro: Bodio Lomnago (VA)
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: contatti@ristorantealgallione.it.
