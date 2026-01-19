Varese News

“Ecco perché mi trovavo in quel terreno” parla il cervo salvato dopo il “saccheggio” degli alberi da frutto

L'animale è stato liberato grazie all'intervento di un veterinario. Ma è importante sapere tutti gli elementi della questione

cervo rimasto impigliato

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata “Il Cervo” in cui il padrone del terreno, dove l’animale è rimasto impigliato, fornisce ulteriori elementi della vicenda per chiarire come sono andate esattamente le cose.

Ciao sono il Cervo,

quello che è stato salvato sabato 17 gennaio nel terreno di proprietà dove mi introducevo assieme ai miei amici cinghiali spesso e volentieri sfondando la rete che delimitava dei buonissimi alberi da frutto, che mi sono già mangiato fino alle radici, tra i quali il succulento albero di prugne che ho abbattuto, si, proprio quello che si vede nel video.

E no! Non sono caduto in una trappola, ma abbattendo quell’albero ho anche abbattuto una linea aerea per far passare in sicurezza un cavo elettrico, accidenti a me! Mi sono impigliato con le mie magnifiche corna.

Fortunatamente come già raccontato nell’articolo sono stato prontamente salvato da dei bimbi e il suo papà.

Una cosa che voi non sapete è che era stato chiamato il proprietario del terreno che è corso sul posto e ha partecipato al salvataggio, mi ha d e t t o di dirvi c h e  n o n  è  a r r a b b i a t o  c o n  m e  e  c h e  la casetta sull’albero non serve per cacciare ma l’ha costruita per la sua nipotina per giocarci nei periodi di primavera.

Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per me e siate piu buoni con i vostri simili.

Il Cervo

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
