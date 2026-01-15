Il segretario della Lega varesina Boldonaro plaude alla scelta dei parcheggi gratuiti per i falò

«Alleluia! Grande risultato della Lega». Con queste parole il segretario della Lega Varese Marco Bordonaro commenta la decisione dell’amministrazione comunale di prevedere parcheggi gratuiti in occasione del falò di Sant’Antonio, definendola «un primo passo importante nella giusta direzione».

«Si può fare molto di più – sottolinea il segretario – ma dopo anni in cui i parcheggi sono stati progressivamente ridotti e resi a pagamento, finalmente, almeno per il falò di Sant’Antonio, l’amministrazione comunale ha capito che è necessario invertire la rotta».

Secondo la Lega Varese, il provvedimento rappresenta un cambio di impostazione significativo, seppur ancora insufficiente: «È ancora troppo poco, ma si tratta di un cambio di rotta sostanziale ed epocale, dopo nove anni di vera e propria lotta alle auto e ai parcheggi da parte della giunta comunale di sinistra, che ha pesantemente pregiudicato l’attrattività commerciale e turistica di Varese, rendendola sempre più isolata e invivibile anche per gli stessi cittadini varesini».

Il falò di Sant’Antonio, per la Lega, deve essere un evento realmente inclusivo e accessibile: «Deve essere una festa facilmente fruibile da tutti i varesini, ma anche un punto di riferimento e un appuntamento imperdibile per tutto il territorio circostante. Senza un’infrastruttura di base come i parcheggi, tutto questo è semplicemente impossibile».

Il segretario rivendica infine il lavoro politico svolto dal Carroccio: «Dopo numerose uscite stampa e grazie a un emendamento della Lega, a prima firma Angei, presentato all’ultimo bilancio e approvato dal Consiglio comunale, si è arrivati a questo risultato. Si può e si deve fare molto di più, ma è già un grande conforto vedere che l’amministrazione, per il poco tempo che le rimane, abbia finalmente compreso i propri errori e stia tentando di correggersi».