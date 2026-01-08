Il sindaco di Caronno Varesino Maria Rosa Broggini entra in Forza Italia
Il coordinatore provinciale Simone Longhini annuncia nuovi ingressi nelle prossime settimane per consolidare il radicamento sul territorio
Un nuovo nome si aggiunge alla squadra di Forza Italia in provincia di Varese. È quello di Maria Rosa Broggini, sindaco di Caronno Varesino, che ha ufficializzato la sua adesione al partito guidato a livello provinciale da Simone Longhini. Maria Rosa Broggini è sindaco del comune che ha circa circa cinquemila abitanti, e si trova attualmente al suo primo mandato.
L’annuncio arriva direttamente dal coordinamento provinciale del movimento azzurro, che nelle ultime settimane sta registrando una serie di nuovi ingressi tra le proprie fila, in particolare tra gli amministratori locali.
Le parole di Simone Longhini
«Un caloroso benvenuto a nome di tutto il partito – dichiara Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia –. Con questo e altri nuovi ingressi che annunceremo nelle prossime settimane si rafforza sempre più la nostra presenza sul territorio e nelle amministrazioni locali. Forza Italia si conferma così un partito attrattivo per tutti coloro che si riconoscono nei valori popolari, liberali e riformisti e per chi si pone con concretezza e pragmatismo al servizio delle proprie comunità.»
L’ingresso di Broggini rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di radicamento territoriale del partito in provincia di Varese, dove Forza Italia punta a rafforzare la propria rete di amministratori locali in vista delle prossime sfide politiche.
