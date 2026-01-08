Il teatro per famiglie continua a Turate con gli straordinari racconti di un grande libro bianco
L'appuntamento è per domenica 11 gennaio alle 16.30, al Teatro parrocchiale San Luigi. Lo spettacolo fa parte della rassegna “C’era una volta e quindi ancora c’è”, con la direzione artistica e organizzativa della compagnia Eccentrici Dadarò
Prosegue a Turate la rassegna teatrale domenicale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica 11 gennaio alle 16.30, il sipario del Teatro parrocchiale San Luigi si aprirà su “OH – Gli straordinari racconti di un grande libro bianco”, uno spettacolo firmato dalla Compagnia Catalyst, Giangreco e Nardin, che promette di incantare grandi e bambini.
Liberamente ispirato al celebre libro “OH! Un libro che fa dei suoni” di Hervé Tullet – autore e illustratore francese tra i più amati della letteratura per l’infanzia – lo spettacolo trasforma la pagina stampata in un’esperienza teatrale immersiva e creativa. Nessuna tecnologia, solo fantasia: un grande libro bianco diventa spazio da esplorare, oggetto da trasformare, gioco da vivere.
Lo spettatore è invitato a seguire un viaggio sensoriale e poetico, dove il libro non si limita a raccontare, ma diventa esso stesso protagonista. Si può leggere, abitare, ascoltare, lanciare, illuminare… e perfino rompere.
Lo spettacolo fa parte della rassegna “C’era una volta e quindi ancora c’è”, con la direzione artistica e organizzativa della compagnia Eccentrici Dadarò, realizzata con il sostegno del Comune di Turate e di Circuito CLAPS. Un progetto che unisce qualità teatrale e dimensione familiare, offrendo appuntamenti domenicali pensati per coinvolgere bambini e adulti in un’esperienza condivisa.
