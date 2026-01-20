Il Ticino e la “Città dei Laghi”: a Lugano si discute di aeroporti e vertiporti

Tavola rotonda mercoledì 21 gennaio con il sindaco Galimberti e i vertici di SEA. Al centro del dibattito l’accessibilità transfrontaliera e le innovazioni della Urban Air Mobility

Come si muoveranno i cittadini della regione transfrontaliera nei prossimi anni? Quale sarà il ruolo degli aeroporti di Malpensa, Linate, Bergamo e Lugano-Agno nella cosiddetta “Città dei Laghi”? Sono queste le domande al centro della tavola rotonda “Accessibilità del Ticino e infrastrutture aeroportuali della Città dei Laghi”, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 18.00 a Lugano.

L’evento, ospitato presso la Sala Carlo Cattaneo (via Ferruccio Pelli 16), è organizzato dall’Associazione Carlo Cattaneo con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Lugano.

Il Ticino tra Milano e Zurigo

L’incontro punta a riflettere sul ruolo strategico del Canton Ticino come spazio “intermedio” e di connessione tra i poli metropolitani di Zurigo e Milano. Oltre ai tradizionali collegamenti ferroviari e stradali, l’attenzione si sposterà sulle novità tecnologiche che promettono di rivoluzionare il trasporto regionale.

Droni e velivoli elettrici: l’era dei vertiporti

Uno dei temi più affascinanti della serata sarà la Urban Air Mobility. Si parlerà infatti della creazione di una rete di vertiporti – strutture dedicate al decollo e atterraggio verticale – che permetteranno il collegamento tra i vari centri della Città dei Laghi attraverso velivoli elettrici simili a droni.

A corredo del dibattito, sarà allestita la mostra “Droni e Vertiporti nella Città dei Laghi”, curata dal gruppo di ricerca dell’Accademia di architettura di Mendrisio (USI), che offrirà una visione plastica di questi scenari futuri.

Gli interventi

Il dibattito, moderato da Remigio Ratti e Francesco Rizzi, vedrà il confronto tra rappresentanti istituzionali e tecnici del settore: Bernardino Regazzoni (Presidente Ass. Carlo Cattaneo) e Uberto Vanni d’Archirafi (Console Generale d’Italia); Paolo Cappello (SEA Aeroporti di Milano); Davide Galimberti (Sindaco di Varese); Filippo Lombardi (Municipale di Lugano); Michele Rossi (Co-presidente Ass. ASPASI).

L’evento è pubblico e rappresenta un’occasione fondamentale per amministratori e cittadini per comprendere come l’innovazione tecnologica potrà accorciare le distanze tra le sponde dei laghi e i grandi hub aeroportuali lombardi e svizzeri.