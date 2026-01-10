Il Tor des Géants raccontato da chi l’ha vissuto: l’impresa di Elia Frittoli arriva nella “sua” Induno Olona

Un diario di corsa, fatica, passione e meraviglia: venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21.00, la Sala Bergamaschi di Induno Olona (piazza Giovanni XXIII) ospiterà Elia Frittoli, atleta e protagonista di una delle gare di trail running più dure e affascinanti del mondo: il Tor des Géants.

L’incontro, dal titolo “Diario del mio Tor des Géants”, rientra nella rassegna “Uomini e Montagne”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona, all’interno del ciclo “Incontri con la bellezza”.

Il Tor des Géants, che si snoda lungo 330 km con oltre 24.000 metri di dislivello positivo attraverso le Alte Vie della Valle d’Aosta, è una sfida epica in cui mente e corpo vengono messi a dura prova. Elia Frittoli, varesino cresciuto a Induno Olona e appassionato di montagna, racconterà in prima persona l’emozione, la preparazione, le difficoltà e le gioie provate lungo il percorso.

Una serata dedicata non solo agli sportivi e amanti dell’ultra-trail, ma a tutti coloro che sono affascinati dalle storie vere di resilienza, determinazione e bellezza naturale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.