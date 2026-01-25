Il totale disinteresse attorno a Duno sta facendo morire il paese

Egr. direttore,

Siamo un gruppo di proprietari di immobili siti in frazione Bisio del comune di Duno e vogliamo condividere e solidarizzare con il gruppo di Dunesi per quanto a Lei scritto il 23/01/26. (leggi qui)

L’abbandono segnalato di Duno viene aggravato anche dal fatto che persiste una situazione di noncuranza non solo nel non creare eventi di ritrovo nel paese, ma anche negando la possibilità ad escursionisti, turisti e bikers di arrivare all’alpeggio sito in frazione Bisio, al rifugio San Martino, al Sacrario ai Caduti e alle trincee della Linea Cadorna. Tutto ciò per il totale disinteresse a concludere i lavori di messa in sicurezza della strada chiusa al traffico per ordinanza comunale da più di 3 anni. Solo noi proprietari possiamo transitare, a nostro rischio e pericolo, in caso di necessità di manutenzione straordinaria .

Persino il bando per la gestione del punto di ristoro a S. Martino in Culmine è andato deserto. Chi investirebbe mai in un luogo interdetto al passaggio?

Abbiamo provato ad attivare le autorità competenti per la riapertura della strada al fine di poter ripristinare quel transito di turisti, escursionisti e noi proprietari di immobili, affinché si possa ritornare a visitare quei luoghi con possibili benefici sia per il paese di Duno che per la frazione Bisio ma purtroppo, al momento, la strada è ancora chiusa e in totale stato di abbandono!!!

Le segnaliamo altresì che anche il tratto che si stacca dalla strada principale per raggiungere l’alpeggio in frazione Bisio, destinataria di uno stanziamento di fondi da parte della Comunità Montana Valli del Verbano, risulta in uno stato di totale disinteresse da ormai tre anni.

Siamo comunque fiduciosi che le autorità competenti presto passino dalle parole ai fatti.

Cordiali saluti.

Pietro Di Rico