Il varesino Mauro Porcini a Seoul con Giorgia Meloni: “Un ponte tra l’Italia e il mondo oltre la politica”

C’è un filo rosso che lega Varese ai piani alti dell’innovazione mondiale a Seoul. Quel filo oggi ha il volto e il talento di Mauro Porcini, il “designer dei due mondi” che, dopo aver rivoluzionato l’immagine di giganti come 3M e PepsiCo negli Stati Uniti, dall’aprile 2025 siede alla guida del design globale di Samsung Electronics.

Proprio a Seoul, in occasione della visita ufficiale della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Corea del Sud, Porcini ha vissuto un momento di profonda connessione tra le sue radici e la sua attuale sfida professionale. Il manager varesino ha partecipato a un incontro riservato con la Premier, alla presenza dell’ambasciatrice italiana Emilia Gatto e di una selezionata delegazione di leader aziendali.

Un ruolo strategico nel cuore della tecnologia

Per Porcini, il passaggio alla multinazionale coreana ha segnato l’inizio di una nuova era: è infatti il primo italiano nella storia del brand a ricoprire il ruolo di President e Chief Design Officer, coordinando migliaia di creativi tra la sede centrale di Seoul e i vari hub sparsi nel mondo. La sua presenza al fianco delle istituzioni italiane in Corea sottolinea il valore diplomatico che le eccellenze del nostro territorio ricoprono all’estero.

«Avendo vissuto e lavorato fuori dall’Italia negli ultimi 16 anni, tra Stati Uniti e Corea, ho avuto diverse occasioni di incontrare Premier e Ministri – ha raccontato sui suoi social Porcini riflettendo sull’incontro -. Al di là delle appartenenze politiche, questi momenti rappresentano un profondo senso di identità italiana, una riconnessione con le nostre radic».

Il dialogo oltre la politica

L’incontro con Giorgia Meloni, avvenuto poco prima dei colloqui ufficiali con il Presidente coreano Lee Jae-Myung, si è focalizzato sulla capacità del talento italiano di farsi interprete dei cambiamenti globali. Porcini ha sottolineato l’importanza del confronto:

«Talvolta ho incontrato leader le cui prospettive si allineano con le mie, altre volte persone che vedono il mondo in modo diverso. In entrambi i casi, il dialogo è sempre stato arricchente. Questi momenti servono da ponte culturale e professionale tra l’Italia e i paesi che attualmente chiamiamo casa».

Dopo anni vissuti tra i grattacieli di New York, Porcini è oggi l’ambasciatore di quel “pensiero umano” applicato alla tecnologia nel cuore pulsante dell’Asia, confermandosi come uno dei varesini più influenti nel panorama economico internazionale.