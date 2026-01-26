“Il violino di Auschwitz” risuona a Cislago: musica e memoria per la Giornata della Memoria

Domenica 1° febbraio alle 17, nella cornice di Villa Isacchi a Cislago, andrà in scena “Il violino di Auschwitz”, evento musicale promosso dal Comune in occasione dela Giornata della Memoria.

Sul palco il gruppo Barabàn, tra le formazioni più importanti della scena folk e popolare italiana, che proporrà un concerto fatto di musiche e immagini. Un percorso emozionante che racconta storie di dolore, resistenza e speranza, mettendo in luce la forza della cultura e dell’identità anche nei contesti più disumani, come i campi di concentramento.

«Anche ad Auschwitz, Terezìn e Mauthausen si suonava, si cantava e si componeva musica – si legge nella presentazione dell’evento – I musicisti ebrei non rinunciavano alla loro passione, arrivando ad allestire orchestre, a scrivere note nelel condizioni più disperate e persino a comporre ninna nanne per i bambini ormai sulla porta della alla camera a gas».

«La musica, linguaggio universale, si fa così strumento di consapevolezza e di impegno civile, affinché quanto accaduto non venga mai dimenticato – dice l’assessore alla Cultura Romina Codignoni – Perchè fare memoria non significa soltanto ricordare ciò che è stato, ma assumersi una responsabilità verso il presente e il futuro. In un tempo in cui odio, indifferenza e discriminazione possono riaffacciarsi sotto nuove forme, iniziative come questa diventano occasioni fondamentali per riflettere, educare e trasmettere alle nuove generazioni i valori della dignità umana, della libertà e del rispetto».

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.