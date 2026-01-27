imPARIamo: quando l’educazione abbatte gli stereotipi di genere. Un incontro a Porto Valtravaglia

Costruire contesti educativi più equi, consapevoli e inclusivi è una responsabilità condivisa che inizia molto presto, fin dalla prima infanzia. Da questa convinzione nasce imPARIamo, un progetto educativo dedicato alla parità di genere, che sabato 7 febbraio apre le sue porte alla cittadinanza con un Open Day presso Spazio Scambio, a Porto Valtravaglia.

L’incontro, in programma dalle 10.00 alle 11.30 in Via Roma 80, sarà un momento di ascolto, confronto e dialogo aperto, pensato per famiglie, docenti, educatrici ed educatori, ma anche per chiunque desideri interrogarsi sul proprio ruolo educativo e sul valore delle relazioni.

Durante l’Open Day verrà presentato il percorso formativo imPARIamo 2026, un cammino strutturato che mette al centro il linguaggio, le pratiche quotidiane, gli stereotipi spesso invisibili e la costruzione di una comunità educante più attenta e responsabile. Non una lezione frontale, ma uno spazio vivo di confronto, dove le esperienze di scuola e famiglia si intrecciano.

Il progetto è curato da Greta D’Adda, dottoressa in psicologia, Counselor e Formatrice, con l’ideazione e il coordinamento di Giorgia Quadri, e nasce dall’esperienza già avviata sul territorio attraverso incontri formativi e iniziative condivise con associazioni e realtà locali. Un percorso che risponde a un bisogno emerso chiaramente: continuare a formarsi insieme, con strumenti concreti e uno sguardo comune.

Spazio Scambio, luogo che ospita l’iniziativa, è stato scelto non a caso: uno spazio informale e accogliente, pensato per favorire relazioni, dialogo e crescita collettiva.

L’evento è gratuito e aperto a tutte e tutti.

Un invito a conoscersi, a fare domande e a costruire insieme un percorso che guarda al futuro delle bambine e dei bambini, e quindi della comunità intera.

«imPARIamo nasce dal desiderio di prendersi cura delle relazioni educative e di offrire agli adulti uno spazio in cui fermarsi, ascoltarsi e interrogarsi insieme», spiega Giorgia Quadri, ideatrice e coordinatrice del progetto.

«L’Open Day non è solo una presentazione, ma un invito a costruire comunità, partendo da ciò che ogni giorno diciamo, facciamo e trasmettiamo a bambine e bambini».

Info: Giorgia Quadri – +39 342 8407955

Informazioni pratiche

Open Day imPARIamo

Sabato 7 febbraio

10.00 – 11.30

Spazio Scambio – Via Roma 80, Porto Valtravaglia

️ Ingresso libero

Percorso formativo imPARIamo 2026

Sabato 14 marzo – 21 marzo – 11 aprile 2026

14.00 – 16.00

Spazio Scambio – Porto Valtravaglia

Iscrizioni a questo link