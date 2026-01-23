In biblioteca a Bardello si ricorda la battaglia di Nikolajewka e i caduti della campagna di Russia
Sabato 24 gennaio alle 16, letture, canti e fotografie per l’83° anniversario della battaglia di Nikolajewka e per onorare i caduti della campagna di Russia
In occasione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio Alpino, la biblioteca comunale di Bardello con Malgesso e Bregano ospiterà sabato 24 gennaio alle ore 16 una cerimonia commemorativa per l’83° anniversario della battaglia di Nikolajewka, uno degli episodi più drammatici della campagna di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, dalla Biblioteca e dalla sezione Alpini di Bardello, vedrà la partecipazione del coro “Amici miei” e si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti.
«Apriremo con una breve introduzione dell’Amministrazione comunale e la deposizione di una corona – spiega Francesca Principi, responsabile della biblioteca – poi ci sarà un intervento della sezione Alpini di Bardello e i canti del coro dedicati alla campagna di Russia. Noi bibliotecarie leggeremo alcune pagine tratte da opere di Giulio Bedeschi, Mario Rigoni Stern e Arrigo Petacco, autori che hanno raccontato con sensibilità e profondità il vissuto degli Alpini in quegli anni drammatici».
Nell’intervento introduttivo, Principi affronterà il tema del sentimento italiano nei confronti degli Alpini, il valore della pace e un breve inquadramento storico della battaglia di Nikolajewka, simbolo di resistenza e di tragica sofferenza. Un’occasione per riscoprire, attraverso letture e testimonianze, il valore del ricordo e della memoria collettiva.
