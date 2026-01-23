Rancio Valcuvia
In biblioteca a Rancio Valcuvia i giochi da tavolo con i Bibliolake Games 2025
L’evento, intitolato “Mettiti in gioco in biblioteca”, si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30 e vedrà la collaborazione dell’associazione S. M. Art A.P.S.
31 Gennaio 2026
Un pomeriggio all’insegna del gioco, della condivisione e della socialità: sabato 31 gennaio 2026 la Biblioteca comunale di Rancio Valcuvia ospita un nuovo appuntamento con i Bibliolake Games 2025, iniziativa dedicata ai giochi da tavolo aperta a tutte le età.
L’evento, intitolato “Mettiti in gioco in biblioteca”, si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30 e vedrà la collaborazione dell’associazione S. M. Art A.P.S., che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di diversi giochi, spiegandone le regole e favorendo il coinvolgimento di grandi e piccoli.
L’iniziativa è pensata per un pubblico molto ampio, dai 6 ai 99 anni, e si inserisce nel percorso di valorizzazione della biblioteca come spazio di incontro, cultura e aggregazione, capace di accogliere attività ludiche accanto a quelle più tradizionalmente legate alla lettura.
L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca comunale di Rancio Valcuvia, in piazza Don Luigi Malcotti 1.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 338 9340548 o scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.ranciovalcuvia.va.it.
