“In bocca al Lupo!”, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno un reading corale in memoria di Stefano Benni
Sabato 31 gennaio nel foyer del teatro un reading teatralizzato organizzato dall’associazione Helianto per ricordare lo scrittore scomparso
Un pomeriggio di teatro e letteratura per ricordare Stefano Benni, uno degli autori più amati del panorama culturale italiano. Sabato 31 gennaio alle 17.30, il Foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà “In bocca al Lupo!“, reading teatralizzato dedicato allo scrittore recentemente scomparso, capace come pochi di unire ironia, poesia e impegno civile.
In scena attori e allievi della Scuola di Teatro
L’iniziativa è promossa dall’associazione artistico-culturale Helianto e vedrà sul palco una decina di attori, tra membri dell’associazione e allievi della Scuola di Teatro Giuditta Pasta. Il lavoro è pensato come un percorso corale che, nell’arco di circa un’ora, restituisce la voce multiforme di Benni, autore inconfondibile e sempre capace di parlare a pubblici diversi.
Romanzi, poesie e monologhi per raccontare Benni
Durante il reading saranno proposti estratti da romanzi, racconti, poesie e monologhi, intrecciati in una sequenza che attraversa i temi centrali della produzione di Benni: lo sguardo critico sulla società, l’umorismo surreale, la forza della parola come strumento di libertà e riflessione.
Il risultato è un omaggio teatrale che mette al centro il linguaggio e l’immaginario di uno scrittore che ha segnato intere generazioni di lettori e spettatori, dialogando con il teatro, la narrativa e la coscienza civile del Paese.
Un evento per tutte le età
In bocca al Lupo! si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo l’occasione sia di riscoprire Stefano Benni, sia di incontrarlo per la prima volta attraverso la voce degli attori. Ingresso libero fino ad esaurimento posti
