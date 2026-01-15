In Brianza il nuovo corso per diventare volontari della Lega del Filo d’Oro

Partirà il 4 febbraio a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, il corso base di formazione per volontari promosso dalla Lega del Filo d’Oro, fondazione che da oltre 60 anni è un punto di riferimento in Italia per l’assistenza e la riabilitazione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 febbraio.

Il corso è rivolto a chi desidera impegnarsi come volontario al fianco di chi non vede e non sente, contribuendo a migliorare concretamente la qualità della loro vita. Un’esperienza formativa e umana che unisce teoria, pratica e contatto diretto con le persone seguite dalla Fondazione.

Formazione gratuita per diventare “amici speciali”

Il corso “Amici speciali” 2026 si terrà presso il Centro Socio Sanitario Residenziale della Lega del Filo d’Oro a Lesmo, e prevede un programma misto: lezioni teoriche online e incontri in presenza. Gli appuntamenti online si svolgeranno nei pomeriggi di mercoledì 4 e 11 febbraio e nei sabati mattina del 7 e 14 febbraio. Le attività in presenza si terranno invece sabato 21 e 28 febbraio, dalle 10 alle 16, presso la sede di via della Stazione 2.

Durante il percorso formativo, i partecipanti saranno accompagnati da operatori esperti e volontari già attivi, per apprendere i sistemi di comunicazione alternativi, le modalità di orientamento e mobilità e le competenze relazionali fondamentali per affiancare persone con sordocecità. Il corso è gratuito e aperto anche a chi desidera offrire un contributo nelle attività di promozione, raccolta fondi o supporto logistico.

Una presenza che fa la differenza

«I volontari sono il cuore pulsante della Fondazione – dice Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro – Il loro supporto permette di costruire relazioni significative e favorire inclusione e autonomia. Investire nella formazione vuol dire garantire un sostegno qualificato e preparato per affrontare, con sensibilità e consapevolezza, la realtà della pluridisabilità».

Nel 2025, sono stati oltre 750 i volontari attivi della Fondazione, impegnati sia nel volontariato diretto, in contatto con gli utenti, sia in attività di sensibilizzazione e supporto organizzativo. L’obiettivo è creare una rete solidale e competente, capace di sostenere le persone sordocieche nelle esperienze quotidiane e nella relazione con il mondo esterno.

Come iscriversi

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 2 febbraio. Per aderire è possibile chiamare il numero 039 6985800 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17) oppure scrivere a volontariato.lesmo@legadelfilodoro.it. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.legadelfilodoro.it.