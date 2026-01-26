In consiglio comunale a Luino passano le mozioni Artoni a difesa dei frontalieri e dei lavoratori di confine

Il Consiglio comunale di Luino dice no alla “tassa sulla salute” per i frontalieri e chiede alla Regione Lombardia di fare altrettanto. Nella seduta di lunedì scorso, 19 gennaio, sono state approvate le due mozioni presentate dal consigliere di opposizione Furio Artoni, che riportano al centro del dibattito i diritti dei lavoratori transfrontalieri, dei lavoratori locali e lo sviluppo delle zone di confine.

Al cuore dei documenti approvati ci sono due richieste: il recupero dei ristorni fiscali per i comuni di frontiera e, soprattutto, la presa di posizione ufficiale del Comune contro il contributo regionale sulla sanità a carico dei frontalieri.

Artoni, nel suo intervento, ha definito la misura «un abominio giuridico che viola la Costituzione e i diritti del lavoratore», ritenendola in contrasto con gli accordi internazionali e con il principio del “no alle doppie imposizioni”.

Il consigliere ha però allargato il ragionamento oltre la sola platea dei frontalieri, ricordando che «la tutela di chi lavora oltre confine deve procedere di pari passo con quella dei lavoratori locali, che vivono con stipendi molto più bassi». Da qui la proposta di un piano di sviluppo delle aree di frontiera fondato su detassazioni per le nuove imprese, riduzione del cuneo fiscale e potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, «un percorso che richiede l’impegno di Parlamento, Governo e istituzioni a tutti i livelli».

Soddisfazione per l’esito del voto arriva anche dagli Stati Generali del Centrodestra per Luino. «Con l’approvazione di queste mozioni il Consiglio ha dato un segnale importante di attenzione verso chi ogni giorno attraversa il confine per lavorare – dichiarano Pietro Agostinelli ed Egidio Carlomagno –. È un passo nella direzione giusta: difendere i diritti dei frontalieri e, insieme, promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio luinese».