In Lombardia tre società benefit ogni mille imprese

La Lombardia si conferma la prima regione in Italia per numero di società benefit. Sono 1.671 le imprese attive, pari al 31,47% del totale nazionale, con il più alto tasso di incidenza: 3 Società Benefit ogni mille imprese.

Un primato netto, sostenuto in particolare da Milano, che da sola concentra 1.148 realtà, seguita da Brescia con 165 e Bergamo con 98. Un dato che evidenzia la capacità del territorio lombardo di intercettare e anticipare modelli d’impresa orientati alla creazione di valore sociale, ambientale ed economico. Il quadro regionale si inserisce in una dinamica nazionale in forte crescita. (nella foto il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto alla Lasi spa di Gallarate nel giorno del passaggio a società benefit)

Al 30 settembre 2025, in Italia si contano complessivamente 5.309 Società Benefit, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente e un valore della produzione aggregato pari a 67,8 miliardi di euro.

I dati emergono dall’ultima edizione della ricerca nazionale sulle società benefit, realizzata da Nativa, dal Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, dall’Università di Padova, dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto e da Assobenefit. Lo studio, basato su un campione rappresentativo di oltre 300 società benefit e più di 550 imprese non-benefit, mette in luce il ruolo crescente di queste realtà come motore di innovazione del sistema economico.

Il 20% delle società benefit investe oltre il 5% del fatturato in obiettivi sociali e ambientali, contro il 6% delle imprese tradizionali. Quasi la metà integra sistematicamente la valutazione degli impatti nelle decisioni strategiche, mentre tra le non-benefit la quota si ferma al 23%. La scelta di adottare il modello Benefit si riflette anche nel clima aziendale e nel rapporto con il territorio. Tre imprese su quattro registrano reazioni positive dei dipendenti e oltre il 70% raccoglie apprezzamenti da clienti, comunità locali e associazioni non profit.

La ricerca evidenzia infine l’ampiezza delle finalità di beneficio comune dichiarate negli statuti e un’elevata coerenza tra impegni e risultati rendicontati.