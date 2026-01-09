In Via Cavour a Varese la quarta rassegna teatrale di M.art.e

Nove appuntamenti di teatro, una nuova sala per gli spettacoli dal vivo nel centro di Varese da 100 posti e due nuove produzione teatrali. Venerdì 9 gennaio nella sala Matrimoni del Comune di Varese è stata presentata la rassegna 2026, la quarta, proposta dall’associazione M.art.e.

La rassegna prende il titolo di Origins, scanner evolution ed è arrivata al suo quarto ano e si presenta come uìn progetto che unisce produzione artistica, cura tecnica e attenzione al contesto urbano, rafforzato dall’apertura di un nuovo spazio teatrale nel centro della città.

Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune ha sottolineato: «Un’esperienza legata allo spettacolo dal vivo che mostra continuità, andando ad arricchire gli appuntamenti del teatro di prosa che, anche grazie alla presenza di molte realtà attive a Varese, costituisce una proposta culturale ampia e distribuita durante tutto il corso dell’anno. M.Art.E è un luogo formazione, un presidio culturale che affronta riflessioni su temi coraggiosi. Uno spazio che produce e ospita spettacoli che ha protagonisti i giovani e che, anche per questo, ha la capacità di parlare alla generazione di cui fa parte, riattivando importanti relazioni sociali».

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, si inserisce in una visione culturale che guarda alla rigenerazione dei luoghi, in questo caso lo spazio di Via Cavour 30 (dove si trova anche l’Uni International SSML), oltre al coinvolgimento delle nuove generazioni. E in questo, la rassegna Origins si distingue portando compagnie professionali da tutta Italia e con spettacoli di teatro contemporaneo, capaci di dialogare con il presente.

Lia Locatelli, direttrice artistica, aggiunge: «Il cartellone ospita compagnie professionali provenienti da tutta Italia, selezionate per proporre spettacoli di teatro contemporaneo. I temi affrontati nascono da urgenze sociali attuali e parlano in modo diretto alle nuove generazioni, con l’intento di stimolare riflessione e partecipazione. La programmazione è pensata per un pubblico eterogeneo e, accanto agli spettacoli delle compagnie ospiti, include anche due produzioni originali firmate dalla compagnia Marte, come Hercooles interpretato dagli studenti della scuola di teatro e Sulla Riva, . Tutti i dettagli della rassegna sono disponibili sui canali social dell’organizzazione».

Caterina Rossi, direttrice organizzativa di Marte, sottolinea: «La grande novità di questa edizione riguarda proprio la sede: la maggior parte degli spettacoli andrà in scena nel nuovo spazio di via Cavour, una sala da 100 posti che ambisce a diventare nel tempo un teatro stabile. Un investimento che guarda al futuro e che nasce dalla convinzione che aprire luoghi di incontro e scambio umano sia oggi più che mai necessario».

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI- www.martevarese.it/rassegna-origins

24 GENNAIO

HERCOOLES – THE COOL HERO

Musical per famiglie – Produzione M.Art.E aps

In apertura della stagione, gli allievi del corso di musical di M.Art.E, diretti da Lia Locatelli, portano in scena un adattamento del celebre musical disneyano che ha conquistato il pubblico internazionale. Uno spettacolo colorato ed energico, con musiche inedite e scenografie dipinte a mano, che racconta il viaggio di Hercules alla scoperta di sé e del vero significato dell’essere eroi.

9–10 FEBBRAIO

ROMEO E GIULIETTA REVOLUTION – repliche scolastiche

Produzione M.Art.E aps – Compagnia Marte

Un classico “marziano” che unisce Shakespeare a musica live, voguing e sonorità techno. Uno spettacolo fluo-poetico e dirompente, capace di parlare alle nuove generazioni e di dimostrare quanto il linguaggio shakespeariano sia ancora incredibilmente contemporaneo.

21 FEBBRAIO

RUMORE BIANCO – Confessioni di un insospettabile serial killer con fruscio di sottofondo

di e con Danilo Napoli – Produzione Vitruvio Entertainment

Un monologo tragicomico disturbante e ironico che scava nell’ipocrisia sociale e nel confine ambiguo tra vittima e carnefice. Uno spettacolo scomodo, attuale, che strizza l’occhio agli appassionati di crime.

10 e 12 MARZO

ED RECOVERY – repliche scolastiche

Produzione M.Art.E aps

Uno degli spettacoli più premiati di M.Art.E, nato da un’esperienza laboratoriale in Neuropsichiatria Infantile. Un racconto autentico e potente sul Disturbo del Comportamento Alimentare, supportato da Jonas Italia, seguito da un momento di confronto con il pubblico.

28 MARZO

SULLA RIVA – Primo studio

Produzione M.Art.E aps – Compagnia Marte

Un intenso lavoro di ricerca sulla depressione e sull’isolamento mentale. Un’esperienza immersiva che mette lo spettatore di fronte a una domanda urgente: cosa possiamo fare per aiutare chi vive intrappolato nella propria mente?

22 APRILE

HUMANITAS – replica scolastica

Produzione M.Art.E aps

Una commedia brillante ambientata in una sala d’attesa, dove l’ironia diventa strumento per parlare di fragilità, relazioni e mancanza di cura. Ritmo serrato, risate assicurate e un sorprendente finale.

25 APRILE

RADICI

di e con Antonio Anzilotti De Nitto

Uno spettacolo drammatico che, attraverso monologhi intensi, racconta la diversità nei campi di concentramento nazisti, intrecciando memoria storica e riflessione sul presente.

16 MAGGIO

TUTTO SHAKESPEARE MINUTO PER MINUTO

Produzione Archè Teatro

Cinque attori tentano l’impossibile: mettere in scena tutto Shakespeare in un’ora e mezza. Una commedia folle, intelligente e irresistibile, dichiarato atto d’amore per il Bardo.

11 LUGLIO

SHUMA

di e con Peppe Macauda – Produzione Santa Briganti

Con il patrocinio dell’UNHCR

Una favola poetica e delicata che racconta il tema delle migrazioni attraverso immagini simboliche e una narrazione di rara sensibilità.

COLLABORAZIONI TERRITORIALI

Oltre a ciò, M.Art.E ha scelto di coinvolgere attivamente altre associazioni del territorio, in linea con le diverse tematiche affrontate dagli spettacoli in programma. Tra le associazioni coinvolte vi sono ARCIGAY Varese Coop Lotta e Istituto di Studi e Ricerca “Calogero Marrone”, tutte realtà locali che, con le loro specifiche competenze, contribuiranno a dare ulteriore profondità e valore ai temi trattati nelle varie produzioni.