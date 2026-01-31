Inaugurato “Spazio Ariosto 72”, a Caronno Pertusella un nuovo punto di aggregazione giovanile

Caronno Pertusella ha un nuovo punto di riferimento per i giovani. È Spazio Ariosto 72, il centro di aggregazione dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 30 anni, inaugurato ufficialmente venerdì 31 gennaio e gestito dalla Cooperativa Stripes. Un luogo pensato per favorire incontro, partecipazione e protagonismo giovanile, nato da un percorso condiviso con scuole e territorio.

Un nuovo spazio per crescere insieme

Spazio Ariosto 72 si presenta come un ambiente sicuro, inclusivo e aperto, pensato per offrire ai giovani un contesto in cui esprimersi, sperimentare e costruire relazioni. L’obiettivo è quello di diventare un laboratorio permanente di crescita individuale e collettiva, mettendo al centro cultura, ascolto e scambio tra generazioni.

Il progetto nasce da un percorso di coprogettazione che ha coinvolto adolescenti, istituti scolastici e cittadinanza, rispondendo all’esigenza di uno spazio vivo e radicato nella comunità locale.

L’inaugurazione tra musica, mostre e laboratori

La giornata inaugurale ha visto una partecipazione ampia e trasversale. Dopo il taglio del nastro, accompagnato dalla musica del gruppo SKALL, gli studenti della scuola secondaria di primo grado A. De Gasperi hanno guidato i visitatori nella mostra permanente Come si costruisce uno spazio.

All’interno del centro è stata proposta anche la proiezione La storia prende forma, uno slideshow fotografico che racconta l’evoluzione degli spazi e il percorso che ha portato all’apertura ufficiale. Nel pomeriggio, lo spazio è stato animato da attività aperte a tutti: giochi, party game, meditazione e yoga, laboratori digitali, beat-making e scrittura creativa.

Un progetto di rete per il territorio

Le attività che partiranno dal mese di febbraio sono frutto della collaborazione tra diverse realtà locali: Cooperativa Stripes come capofila, Fondazione Artos, Fondazione Daimon e il Comune di Caronno Pertusella. Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico.

«L’inaugurazione di Spazio Ariosto 72 non rappresenta un punto di arrivo, ma l’attivazione di un nuovo motore di innovazione sociale per il territorio – spiega «Dafne Guida, presidente e direttrice di Stripes Coop» –. È un luogo delle possibilità, dove l’inclusione diventa esperienza quotidiana e dove ai giovani vengono offerti spazio e fiducia per partecipare alla vita pubblica».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «Questa giornata ci conferma che non si tratta solo di un luogo fisico, ma di un progetto destinato a crescere insieme ai ragazzi e alle ragazze che lo vivranno – sottolinea «Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella» –. Spazio Ariosto 72 è finalmente realtà».