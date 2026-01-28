Incendio a Milano in uno stabile abbandonato, 4 feriti salvati dai vigili del fuoco
Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, bloccandole al secondo piano e rendendo impossibile ogni via di fuga autonoma
Un incendio è divampato in un edificio abbandonato al confine tra Cormano e Milano, in via dei Giovi 6, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Milano, che hanno tratto in salvo quattro persone rimaste intrappolate all’interno dello stabile.
Secondo le prime informazioni, le persone soccorse – presumibilmente senza fissa dimora – avevano trovato riparo nell’edificio da alcuni giorni. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, bloccandole al secondo piano e rendendo impossibile ogni via di fuga autonoma.
Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Una volta completate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno avviato le operazioni di bonifica dello stabile, reso particolarmente pericoloso dalle condizioni di abbandono.
Le quattro persone recuperate sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per i controlli del caso. Fortunatamente, nessuna di loro avrebbe riportato gravi conseguenze, nonostante l’esposizione al fumo e al calore sprigionato dall’incendio.
Sul luogo dell’intervento è giunta anche la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e le cause che hanno innescato il rogo. L’area è stata temporaneamente presidiata per garantire la sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.