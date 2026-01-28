Incendio a Milano in uno stabile abbandonato, 4 feriti salvati dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un edificio abbandonato al confine tra Cormano e Milano, in via dei Giovi 6, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Milano, che hanno tratto in salvo quattro persone rimaste intrappolate all’interno dello stabile.

Secondo le prime informazioni, le persone soccorse – presumibilmente senza fissa dimora – avevano trovato riparo nell’edificio da alcuni giorni. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, bloccandole al secondo piano e rendendo impossibile ogni via di fuga autonoma.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Una volta completate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno avviato le operazioni di bonifica dello stabile, reso particolarmente pericoloso dalle condizioni di abbandono.

Le quattro persone recuperate sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per i controlli del caso. Fortunatamente, nessuna di loro avrebbe riportato gravi conseguenze, nonostante l’esposizione al fumo e al calore sprigionato dall’incendio.

Sul luogo dell’intervento è giunta anche la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e le cause che hanno innescato il rogo. L’area è stata temporaneamente presidiata per garantire la sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso.