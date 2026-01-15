Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati pazienti, nessun ferito
Trenta vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e bonificare l’area, ancora da chiarire le cause dell’incendio
Un incendio si è sviluppato questa mattina, giovedì 15 gennaio, intorno alle 10 all’interno del padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno interessato l’Archivio Diagnostica, un’area in cui al momento dell’allarme erano in corso esami e visite su decine di pazienti.
Nessun ferito, evacuazione immediata
L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e del personale sanitario ha permesso di evacuare in sicurezza tutti i presenti, evitando conseguenze gravi. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, nonostante la rapidità con cui il rogo si è diffuso in alcuni locali del padiglione.
Sul posto sono arrivati trenta Vigili del fuoco, che hanno circoscritto le fiamme e stanno ora completando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.
Indagini in corso sulle cause
Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio, che ha provocato danni materiali e l’interruzione temporanea dell’attività sanitaria nel padiglione coinvolto. Saranno le prossime ore a chiarire l’origine del rogo e l’entità complessiva dei danni.
