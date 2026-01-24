Incendio in una rimessa a Brissago Valtravaglia, vigili del fuoco in azione
All'interno dell'edificio interessato dalle fiamme nel pomeriggio di sabato 24 gennaio non c'erano persone e non si registrano feriti
Una colonna di fumo si è alzata a Brissago Valtravaglia intorno alla 15:00 di sabato 24 gennaio. L’incendio ha interessato una rimessa in Via Sotto la Motta: la piccola strada che collega alcune aziende nella zona industriale del piccolo paese alle porte di Luino. (Foto di William Ingusci)
Non c’era nessuno all’interno dell’edificio nel momento in cui sono divampate le fiamme e non risultano persone ferite.
I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un mezzo antincendio per domare le fiamme. Al momento, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
