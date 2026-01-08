Varese News

Varese Laghi

Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese

È avvenuto poco prima delle 21 di giovedì, sul posto vigili del fuoco e tre mezzi di soccorso sanitario

incidente via peschiera varese

Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese: è avvenuto poco prima delle 21 di giovedì.

Sul posto sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco e tre mezzi di soccorso sanitario, due ambulanze di Croce Rossa Varese e Sos Malnate e un’automedica.

Sono stati soccorsi una ragazza di 25 anni, un uomo di 46 e una donna di 46, tutti feriti ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente ha causato code in entrambe le direzioni.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.