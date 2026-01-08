Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese
È avvenuto poco prima delle 21 di giovedì, sul posto vigili del fuoco e tre mezzi di soccorso sanitario
Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese: è avvenuto poco prima delle 21 di giovedì.
Sul posto sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco e tre mezzi di soccorso sanitario, due ambulanze di Croce Rossa Varese e Sos Malnate e un’automedica.
Sono stati soccorsi una ragazza di 25 anni, un uomo di 46 e una donna di 46, tutti feriti ma non in immediato pericolo di vita.
L’incidente ha causato code in entrambe le direzioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.