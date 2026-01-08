Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese: è avvenuto poco prima delle 21 di giovedì.

Sul posto sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco e tre mezzi di soccorso sanitario, due ambulanze di Croce Rossa Varese e Sos Malnate e un’automedica.

Sono stati soccorsi una ragazza di 25 anni, un uomo di 46 e una donna di 46, tutti feriti ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente ha causato code in entrambe le direzioni.