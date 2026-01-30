Incidente nel “tunnel” di Malpensa, addetto alle pulizie ferito

Incidente nel “tunnel” di servizio sotto al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa: un addetto alle pulizie è rimasto ferito in modo serio.

È avvenuto alle 7.30 del mattino di venerdì 30 gennaio, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ambulanza e automedica in “codice rosso”, massima urgenza.

Stabilizzato sul posto, l’uomo – 62 anni, addetto all’igiene ambientale della Sap – è stato poi trasferito in “codice rosso” verso l’ospedale di Circolo di Varese. Successivamente è stato però deviato al San Gerardo di Monza, per un intervento di chirurgia della mano, per una grave ferita all’arto. Non è in immediato pericolo di vita.