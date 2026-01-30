Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente nel “tunnel” di Malpensa, addetto alle pulizie ferito

È avvenuto intorno alle sette e mezza del mattino, sul posto automedica e ambulanza. Il ferito portato in un centro specializzato

gallarate generico

Incidente nel “tunnel” di servizio sotto al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa: un addetto alle pulizie è rimasto ferito in modo serio.

È avvenuto alle 7.30 del mattino di venerdì 30 gennaio, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ambulanza e automedica in “codice rosso”, massima urgenza.

Stabilizzato sul posto, l’uomo – 62 anni, addetto all’igiene ambientale della Sap – è stato poi trasferito in “codice rosso” verso l’ospedale di Circolo di Varese. Successivamente è stato però deviato al San Gerardo di Monza, per un intervento di chirurgia della mano, per una grave ferita all’arto. Non è in immediato pericolo di vita.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.