Induno Olona celebra la Giornata della Memoria con la storia di Simone Veil e le pietre d’inciampo
Martedì 27 gennaio, due appuntamenti a Induno Olona per commemorare la Giornatadella Memoria: una cerimonia mattutina e la proiezione gratuita del film “Simone Veil, la donna del secolo”
Martedì 27 gennaio Induno Olona si unisce alle commemorazioni della Giornata della Memoria, con un’iniziativa promossa dal Coordinamento delle sezioni Anpi di Induno Olona e Arcisate, in collaborazione con le Acli locali, i sindacati Spi Cgil e Fnp Cisl di Arcisate, Film Studio 90 e con il patrocinio dei Comuni di Induno Olona e Arcisate.
Due momenti per ricordare e riflettere
Il programma della giornata si articola in due appuntamenti distinti, ma fortemente legati nel segno della memoria.
Alle 10 è prevista la deposizione di una corona in via San Giovanni Bosco, presso le pietre d’inciampo dedicate a Emilio Comi e Giuseppe Sulmincio, due cittadini deportati e morti nel campo di concentramento di Gusen.
Alle 20.30, in Sala Bergamaschi, si terrà la proiezione gratuita del film “Simone Veil, la donna del secolo”, preceduta da una breve presentazione. Il film racconta la vita straordinaria di Simone Veil (nella foto), sopravvissuta ad Auschwitz e figura simbolo della memoria, della giustizia e dei diritti umani in Europa.
“La Storia e la Memoria”, il senso di un impegno
«Abbiamo intitolato il nostro manifesto “La Storia e la Memoria” perché la storia è l’eredità che le generazioni passate ci hanno consegnato e che abbiamo il dovere di approfondire; la memoria, invece, è l’impegno vigile a riconoscere i segnali del passato quando riemergono nel presente – dice Susanna Vanoni, presidente della sezione Anpi di Induno Olona – Il nostro obiettivo è abbattere il muro dell’indifferenza e agire nel quotidiano per non restare ciechi di fronte a discriminazioni e odio, rifiutando con forza l’idea che l’intolleranza possa essere considerata normale».
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per condividere un momento di riflessione collettiva che unisce storia, testimonianza e impegno civile.
A Induno Olona posate le pietre d’inciampo dedicate a Emilio Comi e Giuseppe Sulmincio
