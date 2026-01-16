Inspire Day 2026 si avvicina: a Milano due giorni per capire come cambia LinkedIn®

Mancano ormai pochi giorni a Inspire Day 2026, l’evento dedicato a LinkedIn® e all’evoluzione della comunicazione professionale in programma il 29 e 30 gennaio a Palazzo Castiglioni, a Milano. Con la definizione del programma completo e di tutti gli ospiti, l’iniziativa entra nella sua fase finale di avvicinamento, confermandosi come uno degli appuntamenti più strutturati in Italia sul futuro del social professionale.

Il tema scelto per questa edizione, “Mondi a confronto”, mette al centro le trasformazioni in atto: dall’impatto dell’intelligenza artificiale alla crescita della creator economy su LinkedIn, passando per nuovi modelli di autorevolezza, linguaggi più lenti e consapevoli e un uso sempre più strategico della piattaforma da parte di aziende, professionisti e istituzioni.

Una prima giornata tra visioni, dati e confronto

La giornata di giovedì 29 gennaio è dedicata a ispirazione e dialogo. Ad aprire i lavori saranno i founder Alessandro Gini, consulente e formatore LinkedIn®, e Benedetta Consorti, creativity manager, con l’Inspire Performance introduttiva.

Il primo talk, “Da connessioni a conversioni”, sarà affidato a Vasileios Mylonas, LinkedIn® Ambassador e founder di The Cool Lion, che porterà una prospettiva internazionale sul valore delle relazioni digitali e sulla loro trasformazione in opportunità concrete.

A seguire, la tavola rotonda “In che direzione sta andando LinkedIn?” vedrà confrontarsi alcuni dei principali formatori italiani – Fabio Banzato, Maria Letizia Russo, Mirko Saini e Alessandro Gini – con la moderazione di Benedetta Consorti.

Dopo il coffee break, spazio a uno dei temi più discussi del momento con il panel “Quanto si guadagna con LinkedIn?”, dedicato alla creator economy e ai modelli di monetizzazione, con Simona Riccio, Federico Rognoni e Riccardo Zanetti, moderati da Emanuela Spernazzati.

Il confronto tra funzioni aziendali sarà invece al centro del talk “Chi gestisce LinkedIn? HR vs Marketing vs Sales”, con Simona Bargiacchi, Simona Incarnato e Alice Kirchner, moderati da Santina Giannone.

Nel pomeriggio si entrerà nel vivo del tema “Mondi a confronto” con il talk “LinkedIn® ed etica digitale”, che vedrà sul palco Davide Dal Maso e Mattia Marangon, seguito dalla tavola rotonda “Come dominare LinkedIn nel 2026?” con Leonardo Bellini, Daniele Manucci, Pamela Serena Nerattini e Alessandro Gini.

Tra i momenti più rappresentativi dell’edizione il panel “Mondi che non ti aspetteresti su LinkedIn a confronto”, che metterà in dialogo esperienze provenienti da ambiti molto diversi – dalla Pubblica Amministrazione allo sport internazionale, dal fundraising alla tutela del patrimonio culturale – con Fabiano Catania, Manuela Nicolosi, Giancarla Pancione e Davide Usai, moderati da Daniela Andreini.

La giornata si chiuderà con due talk dedicati ai linguaggi della piattaforma: “Velocità del business vs lentezza di LinkedIn”, con Bianca Arrighini e Luca Foresti, e “Comicità e leggerezza su LinkedIn”, con Laura Formenti e Luca Altimani, prima dell’aperitivo finale di networking.

Il 30 gennaio spazio alle masterclass operative

La seconda giornata, venerdì 30 gennaio, sarà interamente dedicata alla formazione pratica. Dopo l’accredito e una sessione di ice breaking, i partecipanti potranno scegliere tra masterclass parallele pensate per professionisti e aziende. Tra i docenti coinvolti Alessandro Gini, Slide Queen (Elena Bobbola e Marie Louise Denti), John Espirian, Laura Venturini, Roberto “Popy” Nardini e Gianluca Ferraro, con percorsi orientati a trasformare strategie e riflessioni in strumenti operativi. Nel pomeriggio spazio anche al tema della community con la masterclass “Contatti LinkedIn: trasformali da metrica a community proprietaria monetizzabile”, a cura di Active Powered, prima delle sessioni conclusive.

Una community nazionale in crescita

Inspire Day arriva all’edizione 2026 dopo aver coinvolto, negli anni, oltre 300 professionisti in tre città, costruendo una community nazionale attiva e trasversale. Il percorso è supportato dal Board Inspire Day, composto da Elena Bobbola e Marie Louise Denti (Slide Queen), Santina Giannone, Laura Venturini, Roberto “Popy” Nardini e Gianluca Ferraro. L’evento è ideato e prodotto da Alessandro Gini, LinkedIn® Certified Marketing Expert e founder di up4business, e Benedetta Consorti, creativity manager e founder di b.links.

LinkedIn® è un marchio registrato di LinkedIn Corporation. Inspire Day non è supportato né affiliato da LinkedIn Corporation.