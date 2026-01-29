Interventi per 300.000 euro, «Così Alfa protegge il Lago di Varese»

Risanamento della vasca di prima pioggia e adeguamento di due scolmatori posti lungo la rete fognaria. Sono gli interventi a tutela del Lago di Varese che Alfa sta portando a termine nel rione varesino di Bobbiate.

Nel primo caso si è tratta di risanare e ripristinare il funzionamento di una vasca di circa 500 metri cubi, costruita negli anni ’80 ma in disuso dal 2000, attraverso il rifacimento della copertura e il recupero della parte interna, dotandola di una nuova impermeabilizzazione.

Il compito di queste vasche è quello di stoccare il deflusso generato dalle acque di prima pioggia – il più inquinato – in ingresso alla rete fognaria, evitandone la fuoriuscita dagli scolmatori, che lo porterebbe direttamente a lago. Successivamente, a evento meteorico concluso, questi liquami misti a pioggia vengono pompati nelle condotte fognarie per raggiungere l’impianto di depurazione e subire il normale processo di trattamento.

Sugli scolmatori si procede invece all’abbassamento delle soglie di sfioro, al fine di consentire l’invio al depuratore della quantità di portata prevista dal Regolamento Regionale 6/2019.

Entrambi i lavori rientrano nel più ampio Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) promosso dalla Regione Lombardia per la salvaguardia delle acque del bacino varesino, accordo al quale aderiscono, oltre allo stesso gestore idrico provinciale, la Provincia, i comuni rivieraschi oltre a numerosi enti ed associazioni a vario titolo interessati alla protezione ambientale del territorio.

Proprio Regione Lombardia ha contribuito nella misura maggiore al finanziamento dei cantieri, mentre Alfa ha coperto la parte rimanente dell’investimento che ammonta complessivamente a circa 300mila euro.