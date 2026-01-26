Intorno al fuoco per far comunità: giovedì 29 gennaio è il giorno della gioeubia

Con il finire del mese di gennaio i pomeriggi già più lunghi annunciano che il periodo più buio e duro dell’inverno si va concludendo. E la tradizione lo celebra con il rito – antico e di origine contadina – della gioeubia, il rogo del fantoccio che si tiene un po’ in tutta la pianura lombarda occidentale, fino al Piacentino.

Appuntamento fisso, all’ultimo giovedì di gennaio che quest’anno cade il 29. Ed ecco dunque Pro Loco, Comuni e associazioni varie pronte a proporre il rogo, che vuol dire anche una serata di festa e di comunità, fatta anche di vin brulé, risotti, frittelle, dolcetti dedicati e altro.

Il rogo della gioeubia fa parte dei riti del fuoco e della luce che attraversano il mese di gennaio, in forme e con nomi diversi, religiosi o meno: l’altro esempio più famoso è il falò di Sant’Antonio a Varese, ma ci sono anche altre tradizioni, come Sant’Agnese a Somma – con il rogo della “passera” – e sa brusa ul vecc a Germignaga.

Il “cuore” nel Varesotto è la zona di Gallarate e Busto Arsizio, con i suoi dintorni.

A Gallarate organizzazione come sempre in mano alla Pro Loco, con il risotto con la luganiga cucinato nella pentola del Guinness dei Primati 1998. L’appuntamento anche nel 2026 è all’oratorio di Arnate.

A Busto Arsizio non una, ma tante gioeubie, come da tradizione: alle 19 il grande falò nel parcheggio di via Einaudi, dove tutte le Giöbie verranno bruciate in un unico coro di scintille. Ttto il programma qui.

Tante poi le località della Valle Olona che hanno previsto la loro gioeubia: trovate l’elenco qui.

A Castellanza il “Falò della Gioeubia granda e della Gioeubia di fioeu” si terrà alle ore 19, accompagnato da uno stand gastronomico con vin brulè, polenta e bruscitti, pane di San Giulio e vin santo.

A Cassano Magnago quest’anno cambio di location: il falò si terrà nell’area di via Mantova, traversa di viale delle Rimembranze.

Anche a Saronno – dove è sentita anche la festa di Sant’Antonio – è previsto il rogo della gioeubia: è più sul tardi, alle 20.45.

Nella vicina Rovello Porro si tiene invece il “Rogo del Genè” (al maschile), in Piazza Libertà, sempre di giovedì.

A Cardano al Campo la “zobia” (nella dizione locale) sarà bruciata dalle 19.30 in Piazza Ghirighelli, con musica, risotto e luganega, la mostra e letture dei ragazzi del Ccrr dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Cardano al Campo ed il tradizionale falò.

Ad Arsago Seprio la festa al Parco Pissina coinvolge varie associazioni, come Pro Loco, Cai, banda del paese, Alpini, con una serata anche di proposte gastronoimiche (dalle 19), potendo scegliere tra trippa, vin brulè, risotto e bombardino.

A Lonate Pozzolo il falò – alle 19.30 nel cortile di fianco al municipio – viene accompagnato dalla tradizione del Cinìn, la piccola cena frugale che viene ospitata al centro anziani poco distante.

Nella vicina Ferno il rogo si tiene in piazza del Lavatoio e sarà accompagnato dall’esibizione del gruppo folkloristico dei frustatori, vera particolarità locale.

Ci sono anche alcune località che hanno scelto altre date: a Vergiate si è già bruciata la gioeubia il 18 febbraio, mentre Cairate viene bruciata non giovedì, ma domenica 1 febbraio all’imbrunire, al parco del cimitero, anche qui con grande festa e specialità gastronomiche.