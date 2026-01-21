Varese News

Investita una bambina di 9 anni a Cadrezzate

L’incidente nel tardo pomeriggio in via Mogno. La minore soccorsa in codice giallo, sul posto ambulanza ed elisoccorso

Una bambina di 9 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, lungo la Provinciale 36, all’altezza dell’incrocio con via Mogno, a Cadrezzate con Osmate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate, un’ambulanza e l’elisoccorso. La minore è stata presa in carico in codice giallo.

Seguono aggiornamenti 

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
