Investita una bambina di 9 anni a Cadrezzate

Una bambina di 9 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, lungo la Provinciale 36, all’altezza dell’incrocio con via Mogno, a Cadrezzate con Osmate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate, un’ambulanza e l’elisoccorso. La minore è stata presa in carico in codice giallo.

Seguono aggiornamenti