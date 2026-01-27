iPantellas al Teatro Condominio di Gallarate: domenica 22 febbraio lo spettacolo che celebra 17 anni di carriera

Un ritorno sul palco che segna un doppio traguardo importante: 17 anni di carriera e oltre 7 milioni di iscritti sul loro canale YouTube, punto di riferimento per un’intera generazione cresciuta tra sketch, parodie e comicità digitale

Domenica 22 febbraio alle ore 17 al Teatro Condominio di Gallarate, iPantellas, il duo formato da Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, tornano a teatro con “Viaggi nel tempo nella vita reale”, uno spettacolo di edutainment della durata di un’ora e 45 minuti che rappresenta un nuovo capitolo del loro percorso artistico. Non solo comicità immediata, ma un’esperienza pensata per far ridere e allo stesso tempo sorprendere, offrendo uno sguardo più maturo e inedito sul loro universo creativo.

Un ritorno sul palco che segna un doppio traguardo importante: 17 anni di carriera e oltre 7 milioni di iscritti sul loro canale YouTube, punto di riferimento per un’intera generazione cresciuta tra sketch, parodie e comicità digitale.

Lo spettacolo è costruito come un vero e proprio viaggio narrativo. Catapultati in un multiverso grazie a un misterioso oggetto di origine extraterrestre, Daniel e Jacopo si ritrovano a interagire con personaggi che hanno segnato la storia — e non solo — dando vita a incontri imprevedibili, paradossi temporali e situazioni fuori controllo. Sul palco prendono forma lati nascosti di grandi figure del passato e dei personaggi più iconici del repertorio de iPantellas, in un continuo gioco tra realtà, immaginazione e comicità.

Quando tutto sembra procedere nel verso giusto, arriva l’imprevisto: il dispositivo interstellare si rompe. Il viaggio di ritorno diventa così una sfida sempre più caotica, surreale e irresistibilmente comica, che accompagna il pubblico fino all’ultimo minuto.

“Viaggi nel tempo nella vita reale” è uno spettacolo accessibile e coinvolgente anche per chi non conosce il mondo digitale de iPantellas: un racconto che unisce intrattenimento e contenuto, leggerezza e riflessione, dimostrando come la comicità possa essere anche uno spazio di scoperta, immaginazione condivisa e racconto generazionale.