Iscrizioni aperte per la pedalata di San Valentino: i percorsi sul Lago di Varese

Il richiamo del pedale non teme il calendario e trasforma la festa degli innamorati in un tributo alla passione per le due ruote. Per San Valentino la comunità di Groppello di Gavirate ospita il prossimo 15 febbraio la 49esima edizione della Pedalata di San Valentino, un evento che è ormai un simbolo del ciclismo lento, capace di rinnovarsi in una «nuova location, ma con lo stesso entusiasmo». (foto d’archivio della precedenti edizioni)

L’organizzazione, curata dalla Società Ciclistica Orinese insieme a Ciclovarese, ha scelto questa giornata per rendere omaggio alla figura di Bruno Bertagna, per lungo tempo anima della manifestazione, mettendo in palio il Gran Premio ristorante pizzeria Al Lago.

I partecipanti possono scegliere tra tre diverse opzioni studiate per accontentare ogni tipologia di ciclista. Chi preferisce l’asfalto ha a disposizione un tracciato di 50 chilometri definito con il team FuntosBike. Per gli amanti del gravel sono stati invece predisposti due percorsi dall’associazione Bike4bliss: una variante impegnativa da 55 chilometri con un dislivello di 710 metri e una più breve da 47 chilometri con un dislivello di 540 metri.

IL RITROVO E LE ISCRIZIONI

Il punto di riferimento per tutti è il ristorante Al Lago in via Al Lago 82 a Groppello di Gavirate, dove è fissato il ritrovo e la partenza dalle 8. Al rientro dalla pedalata, la struttura ospiterà anche il momento del ristoro per tutti i presenti. Le procedure di adesione sono già attive tramite l’indirizzo email ciclovarese2022@libero.it con una quota di pre-iscrizione fissata a 10 Euro. A partire dal 21 gennaio sarà inoltre possibile iscriversi fisicamente in sei punti convenzionati distribuiti nella provincia di Varese. Per chi deciderà di aderire direttamente la mattina dell’evento, la quota associativa sarà di 20 Euro, con la garanzia del pacco gara riservata esclusivamente ai primi cento iscritti.

L’evento si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e gode del patrocinio della Città di Gavirate, di Varesedoyoubike e del Panathlon International Club Varese. Alla riuscita della giornata contribuiscono inoltre le collaborazioni tecniche di Bike4bliss e del Team Contini, consolidando una rete territoriale dedicata al cicloturismo.