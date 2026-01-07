All’Isolino Virginia sono state posate nuove boe per proteggere le palafitte preistoriche

Prosegue il lavoro di valorizzazione e tutela dell’Isolino Virginia, sito UNESCO tra i più importanti del Varesotto e custode di un patrimonio archeologico unico al mondo. Il Comune di Varese, con il contributo di Regione Lombardia, ha completato in questi giorni un intervento fondamentale: la posa di due campi boe destinati a delimitare e proteggere la sponda orientale dell’isola, dove si trovano i resti delle palafitte preistoriche.

Un nuovo sistema di protezione per l’area archeologica sommersa

Le boe, installate in acqua in corrispondenza dell’area sommersa, serviranno a impedire l’accesso incontrollato delle imbarcazioni, che potranno ora attraccare solo presso il nuovo pontile seguendo una singola via d’accesso. Si tratta di un sistema pensato per minimizzare l’impatto sul delicato giacimento archeologico e che risponde alle indicazioni del Piano di Gestione UNESCO per i siti palafitticoli.

Le indagini archeologiche svolte tra il 2020 e il 2021 avevano infatti individuato con precisione l’area da proteggere, oggi delimitata in modo visibile anche in caso di abbassamento del livello del lago, fenomeno che negli ultimi anni si è manifestato con sempre maggiore frequenza.

Nuovi pannelli informativi e percorso didattico aggiornato

Accanto alla messa in sicurezza dell’area, il progetto prevede anche la sostituzione delle pellicole ormai sbiadite che ricoprono i totem del percorso didattico sull’isola. Saranno posizionati nuovi pannelli in italiano e inglese, che illustreranno il valore archeologico della sponda orientale e il senso dell’intervento appena concluso, per sensibilizzare i visitatori alla tutela del sito.

Verso la riapertura del museo Ponti

Il progetto rientra nel più ampio percorso di riqualificazione avviato dal Comune per l’Isolino Virginia, che negli scorsi mesi ha riaperto al pubblico con una nuova gestione e si prepara alla riapertura del museo Ponti, prevista per la primavera del 2026.

Il sito tornerà così ad essere un luogo vivo e fruibile, nel rispetto di quel valore universale eccezionale che ha valso all’isola il riconoscimento UNESCO. Un esempio concreto di come cultura, tutela ambientale e accessibilità possano andare di pari passo.

Più informazioni sul sito https://www.museivarese.it/