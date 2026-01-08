Istituto Falcone al freddo, la Provincia: “La situazione sta tornando alla normalità”
Villa Recalcati interviene sui disagi all'istituto di Gallarate: «Impianti sempre accesi, ma la struttura è grande e serve tempo per andare a regime»
Studenti del Falcone di Gallarate al freddo ma la Provincia assicura che la situazione è “sotto controllo”. Tantissime le segnalazioni degli studenti anche questa mattina, giovedì 8 gennaio, molti dei quali, entrati in aula, hanno trovato temperature al di sotto dei 17 gradi. Già ieri la dirigente Fiocchetta aveva inviato una circolare alle famiglie spiegando la situazione in evoluzione e del rischio che anche questa mattina si sarebbero potuti registrare disservizi.
La Provincia di Varese – ente proprietario dell’immobile – prosegue nella sua posizione. Secondo quanto comunicato dalla Provincia, l’impianto è rimasto acceso tutta la notte tra il 7 e l’8 gennaio. Il problema, spiegano i tecnici, sarebbe legato esclusivamente alla inerzia termica della struttura: trattandosi di un edificio di grandi dimensioni, sono necessarie diverse ore di pieno regime per permettere agli ambienti di raggiungere la temperatura standard di 20 gradi dopo la pausa festiva.
Al momento la temperatura all’interno della scuola è in aumento. La situazione è monitorata costantemente sia dai tecnici dell’azienda che gestisce l’impianto, sia dal personale della Provincia. Un filo diretto è stato attivato anche sul piano istituzionale: il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti, è in contatto permanente con la Dirigente Scolastica per seguire l’evoluzione della vicenda minuto per minuto.
La situazione, sostiene ancora la Provincia, dovrebbe normalizzarsi definitivamente già nelle prossime ore, garantendo il ritorno al pieno comfort ambientale per le attività didattiche.
Da anni al falcone si ripresenta il problema delle aule fredde, soprattutto al rientro dalle vacanze natalizie e con le temperature rigide: già nel 2017 i ragazzi avevano protestato e di nuovo avevano scioperato nel 2020
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.