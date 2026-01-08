Istituto Falcone al freddo, la Provincia: “La situazione sta tornando alla normalità”

Studenti del Falcone di Gallarate al freddo ma la Provincia assicura che la situazione è “sotto controllo”. Tantissime le segnalazioni degli studenti anche questa mattina, giovedì 8 gennaio, molti dei quali, entrati in aula, hanno trovato temperature al di sotto dei 17 gradi. Già ieri la dirigente Fiocchetta aveva inviato una circolare alle famiglie spiegando la situazione in evoluzione e del rischio che anche questa mattina si sarebbero potuti registrare disservizi.

La Provincia di Varese – ente proprietario dell’immobile – prosegue nella sua posizione. Secondo quanto comunicato dalla Provincia, l’impianto è rimasto acceso tutta la notte tra il 7 e l’8 gennaio. Il problema, spiegano i tecnici, sarebbe legato esclusivamente alla inerzia termica della struttura: trattandosi di un edificio di grandi dimensioni, sono necessarie diverse ore di pieno regime per permettere agli ambienti di raggiungere la temperatura standard di 20 gradi dopo la pausa festiva.

Al momento la temperatura all’interno della scuola è in aumento. La situazione è monitorata costantemente sia dai tecnici dell’azienda che gestisce l’impianto, sia dal personale della Provincia. Un filo diretto è stato attivato anche sul piano istituzionale: il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti, è in contatto permanente con la Dirigente Scolastica per seguire l’evoluzione della vicenda minuto per minuto.

La situazione, sostiene ancora la Provincia, dovrebbe normalizzarsi definitivamente già nelle prossime ore, garantendo il ritorno al pieno comfort ambientale per le attività didattiche.

Da anni al falcone si ripresenta il problema delle aule fredde, soprattutto al rientro dalle vacanze natalizie e con le temperature rigide: già nel 2017 i ragazzi avevano protestato e di nuovo avevano scioperato nel 2020