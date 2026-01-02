Varese News

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”: film di Natale al Museo di Brinzio

Sabato 3 gennaio 2026 appuntamento per la famiglia alle ore 16.00 presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina

03 Gennaio 2026

La Biblioteca Comunale di Brinzio propone un appuntamento speciale dedicato a famiglie, bambini e appassionati di cinema, all’insegna della magia e della fantasia natalizia.

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16.00, presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina (via Trieste 24), si terrà la proiezione del film “Jingle Jangle: A Christmas Journey”, diretto da David E. Talbert.

Il film, pensato per un pubblico di tutte le età, è un’avventura ricca di musica, colori e meraviglia. Una storia coinvolgente che celebra il valore dei sogni, della creatività e della fiducia in sé stessi, offrendo un messaggio positivo e universale.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e rappresenta un’occasione ideale per trascorrere un pomeriggio diverso, condividendo insieme emozioni e fantasia in un contesto culturale accogliente.

2 Gennaio 2026

