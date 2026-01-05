Jolly Reggio Emilia e Virtus Cermenate conquistano il torneo Winter Valley
Circa 320 atleti in campo per tre giorni grazie all'organizzazione di Progetto Ma.Go: il gran finale a Olgiate Olona
Con una premiazione in grande stile all’interno del PalaMago di Olgiate Olona, andata in scena al termine delle due finali, si è conclusa la quarta edizione del “Winter Valley”, torneo di minibasket che ha visto impegnate 24 squadre equamente divise tra Aquilotti Big (limite di età: nati nel 2015) e Aquilotti Small (2016).
Il torneo, organizzato da Progetto MaGo – la società che opera su diversi comuni della Valle Olona – si è disputato tra sabato 3 e lunedì 5 e ha popolato le palestre di Tradate, Marnate e Gorla Maggiore oltre, appunto, l’impianto di Olgiate Olona, strapieno di tifo e di colori in occasione dell’atto conclusivo.
I due trofei sono andati agli emiliani del Jolly Basket Reggio tra i 2015 e ai comaschi della Virtus Cermenate tra i 2016: le formazioni vincenti hanno superato rispettivamente il Seriana Bergamo (16-8) e l’Urania Milano (13-11) nella finalissima di categoria. Tra i 2015 terzo posto per la Virtus Bologna e quarto per gli Herons Martesana; tra i 2016 a podio il College Borgomanero davanti a Luino.
Ma, come sempre avviene in questo genere di manifestazioni, la classifica finale conta il giusto: ben più importante la portata sportiva e sociale di un evento che ha radunato circa 320 minigiocatori che hanno potuto consolidare sul campo la propria passione. Va così in archivio un “Winter Valley” che – promettono gli organizzatori – tornerà anche il prossimo anno con il suo carico di emozioni.
