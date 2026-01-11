Kastritis: “Abbiamo perso la partita nei primi 23 minuti”
Il coach biancorosso non cerca scuse per l'assenza di Moore ("Ci è mancato ma dobbiamo sopperire con gli altri") e ammette le difficoltà iniziali. E nel finale "l'extra sforzo per recuperare ci ha portato ad arrivare stanchi"
KASTRITIS 1 – «Penso sia stata una partita tirata e e alla fine sono state decisive alcune situazioni negative per noi alla fine della gara. Dobbiamo valutare il fatto che probabilmente abbiamo perso la partita con quello che è successo primi 23 minuti. Poi abbiamo cominciato a lavorare meglio nel terzo quarto e possiamo dire che abbiamo praticamente controllato la partita. Infine sulla situazione sul 69-61 non possiamo dire di essere stati pazienti e intelligenti nel gestire sia l’attacco sia la difesa».
KASTRITIS 2 – «Abbiamo dovuto spremerci molto nella seconda parte della partita per rientrare e dalla nostra parte, e poi quando Treviso è riuscita a ricucire lo svantaggio in un palazzetto così caldo tutto si è fatto più complicato. Abbiamo avuto una settimana difficile per vari acciacchi e nel finale abbiamo pagato l’extra sforzo per rientrare».
KASTRITIS 3 – «Complimenti a Treviso per la partenza di stasera e per la vittoria ma complimenti e grazie anche ai nostri tifosi che sono che sono venuti in tanti fino a qui a supportarci. Purtroppo avremmo voluto dar loro la gioia della vittoria e così non è stato, però li ringraziamo e sappiamo che sono molti importanti per noi».
KASTRITIS 4 – «Taze Moore purtroppo non poteva giocare: ha un problema che valuteremo ora dopo ora: ha provato anche a fare riscaldamento prima di arrivare in campo, ma non ce l’ha fatta a giocare. E’ ovvio che per il nostro roster ogni volta che qualche giocatore manca sentiamo l’assenza in modo importante ma è anche vero che abbiamo sempre provato a sopperire alle assenze, anche qui a Treviso. Non direi nemmeno che la sua assenza sia stata la chiave dei problemi a rimbalzo ma è chiaro che avremmo potuto lavorare meglio di squadra in questa situazione».
KASTRITIS 5 – «I tiri liberi? Purtroppo può capitare una giornata storta e oggi la stanchezza ci ha dominato. Non ci siamo presentati in campo pronti sotto nessun punto di vista e nel primo tempo si è visto. Poi siamo stati bravi a migliorare la situazione nella ripresa ma come detto la stanchezza ha pesato moltissimo».
