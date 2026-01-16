Kastritis: “Con Venezia vince chi impone il ritmo. Un desiderio per Varese? Lo affido al falò”

Da una veneta all’altra: dopo Treviso, per la Openjobmetis, c’è Venezia: domenica 18 gennaio – prima di ritorno – i biancorossi devono affrontare una delle avversarie più pericolose e più in forma dell’intera Serie A, contro cui Librizzi e compagni non potranno commettere errori. La sfida alla Reyer è l’argomento della consueta chiacchierata del venerdì con Ioannis Kastritis, al termine di un allenamento intenso sul campo B del Campus.

«Venezia ha un roster profondo che permette loro di ruotare tutti gli effettivi mantenendo un’energia costante – spiega il tecnico greco – Spesso è proprio il secondo quintetto a cambiare l’inerzia della gara con la pressione difensiva. Dovremo essere lucidi, pazienti nel muovere la palla e limitare le palle perse. Credo che il fattore determinante sarà la continuità fisica: vincerà chi riuscirà a imporre il proprio impatto fisico e a controllare il ritmo del gioco».

In campo ci sarà anche Moore dopo lo stop per un fastidio muscolare a Treviso: «Tazé sta migliorando giorno dopo giorno. Lo avete visto in campo oggi durante l’allenamento; monitoriamo le sue condizioni quotidianamente, ma le sensazioni sono positive. Più in generale, nonostante abbiamo dovuto gestire alcuni infortuni e qualche assenza durante la settimana, il gruppo ha mostrato una grande forza di volontà. L’intensità degli allenamenti è stata di altissimo livello».

LUCI A MASNAGO – Ascolta la puntata “Muscoli, croce e delizia”, ospite il preparatore atletico della Pallacanestro Varese, Silvio Barnabà.

Kastritis farà parte della delegazione biancorossa chiamata ad accendere il falò di Sant’Antonio che il coach greco vivrà per la prima volta. E non intende sottrarsi alla tradizione: «Un desiderio ce l’ho, ma siccome lo abbiamo affidato al Fuoco, è meglio non rivelarlo per scaramanzia. Posso però garantire che ognuno di noi all’interno dell’organizzazione ha un sogno preciso. Lavoriamo sodo ogni giorno, un passo alla volta, affinché gli obiettivi a breve e lungo termine si realizzino come desideriamo».

Lasciando i desideri e tornando al campo, Kastritis si lascia alle spalle il cattivo approccio della partita con Treviso. «Per noi conta solo il prossimo possesso, il prossimo allenamento. Siamo nel girone di ritorno e d’ora in poi ogni possesso è decisivo. Dobbiamo approcciare ogni situazione dando il massimo: se lo facciamo, anche la gestione mentale diventa più naturale».

All’andata la Openjobmetis mise il sale sulla coda della Reyer al “Taliercio” in quella che fu la partita di esordio di Iroegbu, subito a segno con 19 punti. Un segnale – specie con Librizzi praticamente KO per influenza – che la “nuova Varese” ha le qualità per sfidare le grandi della LBA. «Ho grandissima fiducia in questa squadra. Avremo dei momenti di flessione, ma siamo consapevoli della nostra forza. Sappiamo che, specialmente in casa, se giochiamo al nostro livello possiamo giocarcela contro chiunque. Lo abbiamo già dimostrato e questo è lo spirito con cui affronteremo Venezia».