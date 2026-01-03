Kastritis soddisfatto e felice: “Partita intensa, abbiamo trovato la chiave per vincerla”

KASTRITIS 1 – «Buonasera e buon anno a tutti. Complimenti ai nostri ai giocatori perché è stata un’altra vittoria molto importante per noi. Abbiamo affrontato una squadra molto buona e con grande talento offensivo. Ci siamo accorti che non stavamo giocando come volevamo all’inizio della partita e anche in molte altre parti dell’incontro. Nel quarto periodo siamo riusciti a fare le cose giuste, abbiamo giocato con grande applicazione e comunque questo è un segnale importante perché ci fa capire come alla fine riusciamo sempre a trovare una soluzione buona e a portare a casa la partita».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80 4 di 71

KASTRITIS 2 – «Siamo siamo riusciti a trovare la consapevolezza in difesa, soprattutto di poter portare la partita almeno sul punto a punto fino alla fine. L’applicazione difensiva è quella che andiamo cercando, quella su cui lavoriamo sempre in settimana».

KASTRITIS 3 – «Sappiamo benissimo che giocando di gruppo, di squadra, possiamo conseguire questi risultati. Un ringraziamento a tutti i tifosi, anche questa sera Masnago era pieno, con più di 5.000 persone: il loro aiuto, il loro rapporto è sempre positivo, lo sentiamo molto presente e ci aiuta a fare queste prestazioni».

ASSUI (che oggi, 3 gennaio, festeggia il 20esimo compleanno) – «Non era scontata la vittoria, è stata una settimana dove abbiamo lavorato forte, sapevamo che Napoli veniva da un buon momento e che giocano un buon basket, sono intensi, corrono molto come noi e non è stato facile, però abbiamo lavorato bene durante la settimana e oggi abbiamo avuto una grande prova di squadra e un’altra vittoria. I miei due recuperi? Sì, vedevo che comunque anche il pubblico, la squadra, non eravamo molto accesi come siamo di solito in casa, ho cercato di mettere il mio mattoncino per far infiammare un po’ il palazzetto. Diciamo che è servito».

MAGRO 1 – «Sapevamo che la partita di Varese sarebbe stata difficile perché penso che Varese giochi una pallacanestro unica nel suo genere. Per questo motivo abbiamo deciso di abbassarci tanto, provando a giocare dei cambi sistematici. Questo ha dato dei frutti in positivo, ma l’abbiamo pagata a rimbalzo difensivo. Abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, anche se siamo stati in partita fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata una partita di break sia in positivo che negativo per il modo di giocare di entrambe e squadre. È ovvio che i complimenti vanno a Varese per aver giocato la pallacanestro che ama fare fare di più. Sono stati bravi a stare nella partita, soprattutto in un momento importante dove sul time out erano sotto di sei, hanno subito fatto un break che li ha riportati avanti. Credo che in generale durante i 40 minuti a turno ognuno ha delle responsabilità, ovviamente anche io. Il nostro è un progetto che parte nuovo, avevamo la possibilità di raggiungere subito un obiettivo importante alla 14ª giornata (l’accesso alla final eight di Coppa Italia), non è successo niente: continuiamo a lavorare, proviamo a crescere di settimana in settimana come stiamo facendo. Io credo nel gruppo, credo nel lavoro che i ragazzi vogliono fare, dobbiamo tenere la testa alta. Abbiamo giocato contro una squadra che nelle ultime quattro ha perso solo contro la capolista Brescia giocando fino alla fine».