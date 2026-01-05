La Befana a Marnate scende dal campanile: festa in piazza Sant’Ilario per grandi e piccini
Un momento di festa dedicato ai bambini e alle famiglie che potranno assistere all'arrivo della vecchina dal campanile della chiesa di Sant’Ilario con distribuzione di dolci
A Marnate, la tradizione dell’Epifania si rinnova con uno degli appuntamenti più attesi dai bambini della zona. Martedì 6 gennaio 2026, l’appuntamento per tutta la comunità è fissato alle ore 12.00 in piazza Sant’Ilario.
La discesa dal campanile
Come recita lo slogan dell’evento, “la Befana vien di giorno”. Il momento clou della mattinata vedrà la celebre vecchina scendere scenograficamente dal campanile della chiesa parrocchiale. Una volta giunta a terra, la Befana distribuirà dolci in quantità a tutti i piccoli presenti che si saranno radunati per attenderla.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Marnate, rappresenta un momento di festa e folklore locale che ogni anno richiama l’attenzione di intere famiglie nel cuore del paese.
