La chirurgia robotica rivoluziona gli interventi dell’Asst Valle Olona, in un mese oltre 40 interventi

Da inizio dicembre sono già oltre 40 gli interventi effettuati con tecnica robotica in ASST Valle Olona.

Di questi, il 60% ha riguardato patologie oncologiche; il robot è stato utilizzato anche per un intervento in urgenza chirurgica. Numeri che segnano una svolta cruciale per l’Azienda guidata da Daniela Bianchi e che portano la chirurgia ad uno step successivo caratterizzato da maggiore precisione, minore invasività e un recupero più rapido dei pazienti.

Gli interventi in questi primi 30 giorni hanno riguardato, in particolare, l’Urologia e la Chirurgia Generale – guidate rispettivamente dal dottor Giovanni Saredi e dalla dottoressa Monica Gualtierotti.

Le patologie trattate in chirurgia robotica nell’Ospedale di Busto Arsizio sono soprattutto

Numeri in crescita che guardano già alla creazione di una vera e propria rete aziendale robotica, che coinvolgerà i chirurghi dei Presidi Ospedalieri di Gallarate e Saronno.

Attualmente sono quattro le sedute a settimana, con l’obiettivo, a breve, di incrementarle, fa sapere la Direzione Sanitaria di ASST Valle Olona.

Questo grazie sia all’elevata professionalità dimostrata da tutto il personale infermieristico che ha avuto una curva di apprendimento formativo molto rapida, sia al supporto altamente qualificato garantito dal team di Anestesia e Rianimazione, guidato dal dottor Daniel Covello.

“L’utilizzo di questo robot ha indiscussi vantaggi sia per il chirurgo che per il paziente. Si ha una durata inferiore rispetto alla chirurgia laparoscopica, dissezioni più fini e maggiore precisione, con immagini 3D e un post operatorio più breve e meno doloroso”, spiega il dottor Saredi.

“L’arrivo del robot Da Vinci rappresenta un’evoluzione nella chirurgia mininvasiva perché ci permette oggi interventi ancora più precisi anche su operazioni complesse. È chiaro che si tratta di un elemento di grande attrattività per i pazienti del territorio che potranno essere curati con la migliore tecnologia anche in ASST Valle Olona. E grazie alla formazione continua delle nostre équipe saremo in grado di garantire il miglior percorso di cura dal punto di vista chirurgico”, sottolinea la dottoressa Gualtierotti.