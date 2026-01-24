La chirurgia robotica rivoluziona gli interventi dell’Asst Valle Olona, in un mese oltre 40 interventi
Il 60% ha riguardato patologie oncologiche; il robot è stato utilizzato anche per un intervento in urgenza chirurgica
Da inizio dicembre sono già oltre 40 gli interventi effettuati con tecnica robotica in ASST Valle Olona.
Di questi, il 60% ha riguardato patologie oncologiche; il robot è stato utilizzato anche per un intervento in urgenza chirurgica. Numeri che segnano una svolta cruciale per l’Azienda guidata da Daniela Bianchi e che portano la chirurgia ad uno step successivo caratterizzato da maggiore precisione, minore invasività e un recupero più rapido dei pazienti.
Gli interventi in questi primi 30 giorni hanno riguardato, in particolare, l’Urologia e la Chirurgia Generale – guidate rispettivamente dal dottor Giovanni Saredi e dalla dottoressa Monica Gualtierotti.
Le patologie trattate in chirurgia robotica nell’Ospedale di Busto Arsizio sono soprattutto tumori del rene, della prostata, tumori del colon retto e dello stomaco ma anche patologie benigne come ernie di parete, ernie iatali e colecisti.
Numeri in crescita che guardano già alla creazione di una vera e propria rete aziendale robotica, che coinvolgerà i chirurghi dei Presidi Ospedalieri di Gallarate e Saronno.
Attualmente sono quattro le sedute a settimana, con l’obiettivo, a breve, di incrementarle, fa sapere la Direzione Sanitaria di ASST Valle Olona.
Questo grazie sia all’elevata professionalità dimostrata da tutto il personale infermieristico che ha avuto una curva di apprendimento formativo molto rapida, sia al supporto altamente qualificato garantito dal team di Anestesia e Rianimazione, guidato dal dottor Daniel Covello.
“L’utilizzo di questo robot ha indiscussi vantaggi sia per il chirurgo che per il paziente. Si ha una durata inferiore rispetto alla chirurgia laparoscopica, dissezioni più fini e maggiore precisione, con immagini 3D e un post operatorio più breve e meno doloroso”, spiega il dottor Saredi.
“L’arrivo del robot Da Vinci rappresenta un’evoluzione nella chirurgia mininvasiva perché ci permette oggi interventi ancora più precisi anche su operazioni complesse. È chiaro che si tratta di un elemento di grande attrattività per i pazienti del territorio che potranno essere curati con la migliore tecnologia anche in ASST Valle Olona. E grazie alla formazione continua delle nostre équipe saremo in grado di garantire il miglior percorso di cura dal punto di vista chirurgico”, sottolinea la dottoressa Gualtierotti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.