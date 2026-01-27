La città in festa per lo sport: al via a Saronno le iniziative di “Aspettando la fiamma olimpica”

Prendono il via domani, mercoledì 28 gennaio, le iniziative organizzate dal Comune di Saronno in attesa del passaggio della fiaccola olimpica, previsto per il 4 febbraio, nell’ambito del percorso ufficiale verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Un programma ricco e diffuso, pensato per coinvolgere la cittadinanza e celebrare i valori dello sport, dell’inclusione e della memoria olimpica, con eventi che proseguiranno fino a metà febbraio.

Dal 28 gennaio: la mostra “Sport Movies & TV – Culture through sport”

Si inizia con l’inaugurazione, mercoledì 28 gennaio della mostra multimediale “Sport Movies & TV – Culture through sport”, dedicata alle emozioni olimpiche e paralimpiche, con un focus sulle protagoniste femminili del mondo sportivo. La mostra è allestita negli spazi della RSA Focris, in via Don Voltpi 4, ed è visitabile tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 con ingresso libero fino al 22 febbraio.

Quattro appuntamenti con L’Olimpic Fringe Festival

Da sabato 31 gennaio prende il via proprio da Saronno l’Olympic FringeFestival, un programma di eventi diffusi in città, organizzati da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i comuni di Varese, Saronno, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. Attività, spettacoli e iniziative per celebrare lo spirito olimpico che si ripeteranno a Saronno anche domenica 1° febbraio e ancora nel fine settimana del 7 e 8 febbraio. L’iniziativa vede il supporto delle associazioni di categoria del commercio che per prime hanno creduto nella proposta. Il loro ruolo sarà determinante per coinvolgere i commercianti che potranno tenere aperti i propri negozi – Qui l’articolo di preseetazione del Festival

Una festa dello sport

Domenica 1° febbraio spazio ai giovani e alle associazioni con “I tedofori del domani”, una mini staffetta accompagnata dalla parata delle associazioni sportive saronnesi. Dalle 10.30 alle 12.30, il centro città sarà animato da esibizioni e spettacoli in piazza Libertà.

Arriva la fiamma olimpica

Mercoledì 4 febbraio l’attesa si conclude con una giornata storica per Saronno. La fiamma olimpica attraverserà la città con partenza da via Volonterio alle 14,30. Il percorso dei tedofori proseguirà poi in via San Giuseppe, corso Italia, piazza Libertà e infine via Roma in direzione Solaro.