“La cultura per tutti”. Filosofarti torna a Gallarate e nel territorio con filosofia, arti, teologia e comunità

Torna a Gallarate – e non solo – Filosofarti, il festival della filosofia e delle arti che per l’edizione 2026 propone un calendario diffuso, capace di intrecciare pensiero filosofico, letteratura, teologia, arti visive e riflessione civile, coinvolgendo numerosi Comuni del territorio.

Tra gli ospiti principali di questa edizione figurano Pietrangelo Buttafuoco, Ivano Dionigi, Roberto Esposito, Maura Gancitano, Fabio Geda, Vera Gheno, Giuseppe Girgenti. E ancora Vito Mancuso, Luca Mari, Matteo Saudino, Marco Senaldi, Carlo Sini, Angela Terzani Staude ed Edoardo Lombardi Vallauri, protagonisti di incontri che porteranno a Gallarate e nelle altre sedi voci autorevoli e punti di vista differenti (in fondo all’articolo il programma completo).

Il festival – sottolinea Cristina Boracchi, direttrice di Filosofarti – è sostenuto e patrocinato dai Comuni di Gallarate, Varese, Busto Arsizio, Somma Lombardo, Besnate, Samarate, Castiglione Olona e Saronno, ha il patrocinio di Arona, e si avvale delle collaborazioni importanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale e delle due università del territorio, LIUC e Università dell’Insubria. Ampia anche la rete di realtà culturali coinvolte, tra cui librerie, associazioni, fondazioni e gruppi attivi nella promozione culturale e sociale: Librando, Fai del Seprio, Conservatorio Puccini, Archivio Fotografico Italiano, Vivere Crenna, Proscaenium, Claudia Giussani, Spazio23, Cuamm, Feltrinelli Arona, Librando.

Un progetto culturale condiviso

«Dietro questo festival c’è un team di progetto importante – spiega Boracchi – fatto di tante persone che hanno compreso come il nostro obiettivo non sia altro che portare cultura, discussione e comunità, offrendo punti di vista molto diversi», dal punto di vista ideologico e della visione del mondo. Un’attenzione particolare è rivolta a tutte le fasce d’età, con iniziative pensate per un pubblico ampio e trasversale.

Per la Regione Lombardia, Filosofarti rappresenta una vera eccellenza culturale. L’assessora alla Cultura Francesca Caruso sottolinea come «la cultura sia una leva fondamentale di sviluppo sociale, uno strumento di prevenzione, dialogo e costruzione della cittadinanza», evidenziando l’importanza di una cultura capace di uscire dagli ambiti accademici per incontrare le persone. Un impegno condiviso anche da Chiara Allai, assessora al Sociale di Gallarate, che ricorda come l’amministrazione comunale metta da anni a disposizione con convinzione gli spazi per una rassegna che coinvolge giovani, adulti e anziani.

Filosofia, teologia, linguaggio e arti

Il programma si apre con una preview il 10 febbraio, in occasione del Giorno nazionale del Ricordo, e prosegue con numerosi appuntamenti che attraversano ambiti diversi del sapere. La filosofia è al centro di molti incontri, con riflessioni che spaziano dal pensiero classico alla contemporaneità, passando per i temi del linguaggio, della scienza e dell’etica. Accanto a questo, un capitolo importante è dedicato alla teologia, con voci differenti che affrontano il rapporto tra fede, società e contemporaneità.

Monsignor Riccardo Festa sottolinea come l’attività del Centro culturale Teatro delle Arti (promotore primo del festival) rientra «nel progetto pastorale» della parrocchia» e richiama il valore di una cultura capace di trovare «parole, segni e linguaggi che rendano tutti partecipi», evitando forme di esclusione o marginalità. Anche il tema del linguaggio è al centro della collaborazione con l’Università dell’Insubria, come sottolinea Paolo Nitti, mentre la Liuc porta al festival una riflessione sul rapporto tra filosofia, economia e mondo delle imprese. In questo contesto si inserisce anche l’approfondimento sul tema dell’intelligenza artificiale e del rapporto tra uomo e tecnologia, affrontato in chiave filosofica ed etica.

Il festival dedica inoltre «spazio alla letteratura, alla fotografia e alle arti visive, con iniziative diffuse in particolare a Busto Arsizio» ma anche a Gallarate con il Sestante, e propone momenti di riflessione su temi civili e sociali, dalla memoria storica ai conflitti contemporanei, fino alle dinamiche geopolitiche e culturali dell’Europa.

Un festival diffuso e partecipato

Filosofarti si conferma così come un festival diffuso e profondamente radicato nel territorio, costruito grazie al contributo di amministrazioni, istituzioni culturali, università e associazioni.

Da Samarate, il sindaco Alessandro Ferrazzi ha sottolineato l’importanza di ampliare sempre più il pubblico della cultura. «L’esperienza di Filosofarti indica la possibilità di una rete tra Comuni che vorrei fosse sempre più incisiva».

Da Varese, l’assessore Enzo Laforgia ha richiamato il senso profondo della pratica filosofica, «che insegna a porre le domande giuste», collegando questo approccio alla metafora del “nodo” e della “rete” che attraversa l’intera edizione del festival.

Dal mondo accademico, Paolo Nitti per l’Università dell’Insubria ha ribadito il pieno sostegno del dipartimento all’iniziativa, in linea con il lavoro di ricerca e riflessione sul linguaggio, mentre Nadia Cattaneo della LIUC ha evidenziato come, pur essendo l’ateneo noto per le scienze economiche,« i temi proposti dal festival dialoghino in modo naturale con il mondo dell’impresa e dell’economia, attraverso la riflessione etica e filosofica». sull’intelligenza artificiale e sul rapporto tra uomo e tecnologia, affidata a Luca Mari.

Sul piano culturale e artistico, Carlo Monti, tra i progettisti del festival, ha sottolineato l’esperienza di Castiglione Olona, dove il festival arriva anche quest’anno in collaborazione con un gruppo attivo nella musica elettronica e contemporanea: qui viene proposto un incontro con Cesare Camardo (“persone e reti nei luoghi della musica”) e con Carlo Serra, seguito poi da un concerto.

Edoardo Macchi ha illustrato il coinvolgimento del Circolo San Martino di Ferno, con due eventi dedicati, e la novità rappresentata da Saronno, dove in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità saranno proposti incontri con Vera Gheno e Maura Gancitano.

Da Cardano al Campo, l’assessora e vicesindaca Paola Torno ha sottolineato l’incontro proposto con Edoardo Lombardi Vallauri, che interviene – il titolo polemico è – su “lingua e politically correct”, ricollegandosi dunque ai temi portati a Saronno da Gheno e Gancitano.

L’assessore di Besnate Giuseppe Blumetti ha posto l’attenzione sull’approfondimento dedicato ai Balcani trent’anni dopo la guerra: “I Balcani 30 anni dopo, un filo non si interrompe”. «È la prima volta che l’Europa ha capito di non essere vaccinata contro la guerra»: una riflessione su come si esce dai conflitti segnati da nazionalismi esasperati e interessi economici, un tema di primario interesse oggi che la guerra è tornata sul confine Est-Ovest (l’incontro è proposto in collaborazione con Materia Spazio Libero).

Poi dentro al programma c’è veramente molto. Comprese le cose più insolite, come la cena “Assaporare solidarietà” proposta da istituto Falcone (indirizzo alberghiero) con Terraluna.

Il programma completo di Filosofarti 2026

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

Ore 21.00, Teatro del Popolo (Via Palestro 5, Gallarate) – Concerto e voce recitante: Francesco Pasqualotto e Matteo Bonanni, Dolore e speranza di una comunità (Giornata nazionale del Ricordo).

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 21.00, Sala Tramogge – Molini Marzoli (Viale L. Cadorna 12, Busto Arsizio) – Lezione magistrale: Pietrangelo Buttafuoco.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Ore 18.00, Libreria Librando (Corso Sempione 11, Gallarate) – Incontro con l’autrice: Giovanna Rosadini, Cicatrici.

Ore 20.30, Villa Montevecchio (Samarate) – Incontro con l’autore: Claudio Bollentini, Vado a parlare con i gerani (a cura di E20Diversi).

SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 15.00–19.00, Villa Delfina (Via Donatello 9/a, Gallarate) – Vernissage: Ferruccio Locarno, Nodi visivi e reti poetiche (a cura di VivereCrenna; mostra aperta anche domenica 15 febbraio 10.00–12.00 e 15.00–18.00).

Ore 16.00, Fotoclub Il Sestante (Via San Giovanni Bosco 18, Gallarate) – Vernissage mostra fotografica: Matteo Abbondanza, Forme di connessione (orari: sabato 16.30–19.00; domenica 10.00–12.00 e 16.30–19.00).

Ore 17.30, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Lezione magistrale: Ivano Dionigi, Magister (prenotazione obbligatoria).

Ore 20.00 e 21.30, straFICO (Piazza Garibaldi 9, Gallarate) – Cena solidale Assaporare solidarietà, Cittadini con un obiettivo in comune (con intervento di Vanna Barca – Terraluna; prenotazione obbligatoria; prezzo €35).

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Ore 16.00, Villa Delfina (Via Donatello 9/a, Gallarate) – Reading poetico: Marcella Magnoli e Silvia Cazzola, Nodi visivi e reti poetiche (a cura di VivereCrenna).

Ore 16.00, Chiesa di San Francesco (Piazza Risorgimento, Gallarate) – Concerto: Coro Musica et Ludus ed Ensemble di archi, Barocco femminile (direttrice Monica Balabio).

Ore 17.00, Ex Sala Consiliare (Piazza Garibaldi, Castiglione Olona) – Incontro con l’autore: Cesare Camardo, Persone e reti nei luoghi della musica (segue ore 18.00 lezione magistrale: Carlo Serra, Nodi e armonia; segue ore 19.00 concerto: The Octopus 44).

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

Ore 10.00–13.00, Teatro Manzoni (Via Calatafimi 5, Busto Arsizio) – Lezioni di legalità: Luigi Pagano e Franco Bonisoli, Giustizia riparativa: cura e collante sociale; a seguire concerto-spettacolo Oblò Teatro – Fare teatro con i detenuti, Sognò la libertà (per istituti scolastici; prenotazioni via email).

Ore 15.15, Il Melo Onlus (Via Magenta 3, Gallarate) – Lezione magistrale: Cristina Boracchi, Comunità e Stato (apporto della sociologia: relazioni e confini).

Ore 18.00, Biblioteca civica – Sala Monaco (Via Zappellini 8, Busto Arsizio) – Incontro con gli autori: Andrea Kerbaker e Marta Morazzoni, Vite parallele.

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO

Ore 21.00 – Evento online – Lezione magistrale: Carlo Sini, Il nodo della vita.

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Ore 21.00, Palagreen (Via Monte Zeda 3, Arona) – Incontro con l’autore: Matteo Saudino (Barbasophia), Anime fragili (in collaborazione con Librerie Feltrinelli Arona; prenotazione obbligatoria).

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

Ore 17.00, Aula Magna Uninsubria (Via Ravasi 2, Varese) – Incontro con l’autrice: Benedetta Santini (Filosofia e Caffeina), Ogni legame è una scelta (prenotazione obbligatoria).

Ore 21.00, Museo del Tessile (Via Volta 6, Busto Arsizio) – Conferenza: Dado Schapira, Emozioni lungo un filo (in collaborazione con Delegazione FAI del Seprio).

SABATO 21 FEBBRAIO

Ore 21.00, Il Cubo (Via G. Verdi 13, Cardano al Campo) – Lezione magistrale: Edoardo Lombardi Vallauri, Lingua e politically correct. Le guerre per la lingua (prenotazione obbligatoria).

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ore 11.00, Piazza Diaz (Caiello di Gallarate) – Vernissage: 3A – Associazione Artistica Alfa, Atom Heart Network (22 febbraio–22 marzo 2026; orari: sabato 16.00–19.00, domenica 10.00–12.00 e 16.00–19.00).

Ore 16.30, Teatro del Popolo (Via Palestro 5, Gallarate) – Concerto: Symphony for a Better World, Insieme in musica (a cura del Conservatorio “G. Puccini”).

Ore 18.00, Fondazione Bandera per l’Arte (Via A. Costa 29, Busto Arsizio) – Vernissage: Giuseppe De Giacomo, Comunicazione umana. Metavisioni; Franco Beltrametti, Il viaggio continua (mostra 22 febbraio–29 marzo; da giovedì a domenica 16.00–19.00); Cristina Moregola Gallery (Via A. Costa 29, Busto Arsizio) – Vernissage: Pam Paolo Mazzucchelli, Abbiamo guardato altrove (22 febbraio–29 marzo; da giovedì a domenica 16.00–19.00).

Ore 20.00, Ristorante Saperi e sapori (Via G. Matteotti 4, Gallarate) – Cena comunitaria: La comunità dei sapori: il convivio (prenotazioni via email; prezzo €25).

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

Ore 09.00 e 11.00, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Spettacolo teatrale: Alice e la porta dei sogni (da Alice nel Paese delle meraviglie; per scuole; ingresso €4).

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

Ore 21.00, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Lezione magistrale: Vito Mancuso, Costruire comunità e valori (prenotazione obbligatoria).

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO

Ore 09.30, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Conferenza e spettacolo teatrale: Giuseppe Girgenti, Il dialogo platonico come base di una possibile concordia civile; a seguire Il Critone di Platone (con Luciano Bertoli; regia Nuvola de Capua; ingresso €11; prenotazioni via email).

Ore 18.00, Galleria Boragno (Via Milano 4, Busto Arsizio) – Incontro con l’autore: Luca Ceriotti, Cose che fanno miracoli (presenta Damiano Gassi).

Ore 21.00, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Lezione magistrale: Fabio Geda, La casa dell’attesa (a cura di Medici con l’Africa Cuamm).

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO

Ore 09.30, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Conferenza e spettacolo teatrale: Giuseppe Girgenti; a seguire Il Critone di Platone (come sopra).

Ore 21.00, Sala Planet Il Melo (Via Magenta 3, Gallarate) – Conferenza: Giorgia Meneghesso, Marta Zaro e Marina Cuollo, Catene invisibili e corpi ribelli (a cura rete ESSERCI To Care).

Ore 21.00, Nuovo Cinema Prealpi (Via Prealpi 1, Saronno) – Lezione magistrale: Vera Gheno, Nessunə è normale (a cura Associazione Helianto e Comune di Saronno – Pari Opportunità).

VENERDÌ 27 FEBBRAIO

Ore 09.30, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Conferenza e spettacolo teatrale: Giuseppe Girgenti; a seguire Il Critone di Platone (come sopra).

Ore 18.00, Libreria Librando (Corso Sempione 11, Gallarate) – Incontro con l’autore: Giorgio Anelli, Flaneur o maledetto (romanzo Maledetti poeti).

Ore 20.30, Sala Montanari (Via dei Bersaglieri 1, Varese) – Lezione magistrale: Mario Iodice, I luoghi e le parole del dialogo e dell’incontro nella cultura classica (prenotazione obbligatoria).

Ore 21.00, Alleanza Cooperativa San Martino (Via G. Mazzini 16, Ferno) – Incontro con l’autrice: Sara Magnoli, Papavero rosso (modera Isabella Valerio).

SABATO 28 FEBBRAIO

Ore 10.15–12.10, Aula Magna Liceo Artistico “A. Frattini” (Via Valverde 2, Varese) – Lezione magistrale: Luca Vettorello, Albero e foglia (intreccio tra individuo e comunità).

Ore 15.30, Libreria Librando (Corso Sempione 11, Gallarate) – Incontro con l’autore: Leonardo Mendolicchio (a cura di Civico 3).

Ore 17.30, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Lezione magistrale: Roberto Esposito, Comunità, immunità, stati totalitari (prenotazione obbligatoria).

Ore 17.45, Alleanza Cooperativa San Martino (Via G. Mazzini 16, Ferno) – Incontro con l’autore: Francesco Muzzopappa, Ridere è pensare: la leggerezza come atto serio (modera Sara Magnoli).

Ore 21.00, Sala polivalente Biblioteca Civica (Via Marconi 6, Somma Lombardo) – Incontro con l’autore: Walter Siti, Generazioni a confronto. Nodi, identità, connessioni incerte.

DOMENICA 1 MARZO

Ore 15.00, Chiesa di San Francesco (Piazza Risorgimento, Gallarate) – Concerto: Coro Majno, Insieme, una sola voce (a cura I.C. L. Majno).

Ore 15.00–20.00, Museo MAGA (Via De Magri 1, Gallarate) – Esperienza immersiva per visore VR: Piero Manzoni, Il Labirinto (produzione “Today is not Today”, da un’idea di Marco Senaldi; prenotazione obbligatoria).

Ore 17.30, Centro Studi Paolo VI – Villa Cagnola (Via G. Cagnola 21, Gazzada) – Conferenza: Emanuela Fogliadini, L’Ecclesia, sede di reti umane e artistiche.

Ore 21.00, Museo MAGA (Via De Magri 1, Gallarate) – Lezione magistrale: Marco Senaldi, Idem et Alter. L’arte nell’epoca del metaverso (prenotazione obbligatoria).

LUNEDÌ 2 MARZO

Ore 10.00, Villa Toeplitz (Varese) – Convegno di studi: Paolo Bellini, Riccardo Fesce e Paolo Musso, Tra umano e artificiale: il futuro dell’intelligenza (intervengono anche Giuseppe Carcano, Davide Tosi, Paola Biavaschi, Lia Forti; discussant Carlo Monti).

Ore 21.00, Sala Martignoni (Via M. Venegoni 3, Gallarate) – Lezione magistrale: Alberto Maggi, Brutto come il peccato (modera Mario Iodice; prenotazione obbligatoria).

MARTEDÌ 3 MARZO

Ore 11.00, Aula Magna Liceo Artistico “A. Frattini” (Via Valverde 2, Varese) – Lezione magistrale: Roberto Rossi, Liberi(?) in un mondo complesso (Isaiah Berlin: rete delle cause e snodi della storia).

Ore 18.00, Spazio23 (Via L. Riva 10, Gallarate) – Incontro con l’autore: Marcello Balestra, Lucio c’è (la vita e la musica di Lucio Dalla).

Ore 21.00, Museo MAGA (Via De Magri 1, Gallarate) – Lezione magistrale: Luca Mari, La mente: uomo e macchina (a cura LIUC; prenotazione obbligatoria).

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Ore 21.00, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Incontro teologico: Emanuela Fogliadini, L’iconografia dei Battisteri di Ravenna e Albenga e la liturgia battesimale pasquale (a cura Decanato di Gallarate).

GIOVEDÌ 5 MARZO

Ore 21.00, Galleria Boragno (Via Milano 4, Busto Arsizio) – Incontro con l’autore: Carlo Ventura, Il canto delle cellule e la medicina vibrazionale (a cura Galleria Boragno).

Ore 21.00, Biblioteca Roggia (Via P.C. Marliani 7, Busto Arsizio) – Incontro: Cesare Picco, Nel nodo delle relazioni: gli incontri che ci abitano (a cura Caffè Letterario – esperimenti per una nuova cultura).

VENERDÌ 6 MARZO

Ore 18.30, Museo del Tessile e della Tradizione Industriale (Via Volta 6, Busto Arsizio) – Conferenza: Serena Colombo, Lavori in oro filato fatto a groppi (in dialogo con Erika Montedoro).

Ore 21.00, Villa Montevecchio (Samarate) – Incontro con l’autrice: Cinzia Pennati, Questioni di famiglia (modera Consuelo Sozzi; a cura Samarate Loves Books).

Ore 21.00, Società Gallaratese degli Studi Patri (Via del Borgo Antico 4, Gallarate) – Proiezione commentata: Luca Argentiero, Immagini e comunità: la Valle Olona nell’Archivio Fotografico Italiano (prenotazione obbligatoria).

SABATO 7 MARZO

Ore 10.00, Teatro delle Arti (Via Don Minzoni 5, Gallarate) – Danza per tutti: Danza senza limiti (a cura Proscaenium; destinatari adulti/anziani/disabili).

Ore 15.00, Proscaenium (Viale Lombardia 49, Gallarate) – Laboratorio di danza: Danza senza limiti (prezzo indicato sul programma).

Ore 16.00–18.00, La Schola (Via C. B. Maroni 13, Varese) – Laboratorio di filosofia interattiva: Giuseppe Lombardo, La memoria dei nodi: cosa lega e cosa slega la vita (prenotazioni via email).

Ore 17.30, Villa Montevecchio (Samarate) – Incontro con l’autrice: Angela Terzani Staude, L’età dell’entusiasmo. Dialoghi tra memoria e futuro (modera Edoardo Macchi).

Ore 21.00, Sala consiliare (Piazza Mazzini, Besnate) – Conferenza: Francesca Milano, Marco Giovannelli e Roberto Morandi, I Balcani 30 anni dopo, un filo non si interrompe.

DOMENICA 8 MARZO

Ore 10.00, Proscaenium (Viale Lombardia 49, Gallarate) – Laboratorio di danza: Danza senza limiti.

Ore 11.00, Villa Ottolini Tosi (Via Volta 4, Busto Arsizio) – Concerto: Michele Marelli, Bach to the Future (a cura BAClassica; biglietteria come da programma).

Ore 11.00, Villa Pomini (Castellanza) – Inaugurazione mostre e proiezioni: Archivio Fotografico Italiano, XIV Festival fotografico Eu 2026.

Ore 17.30, Palazzo Marliani Cicogna (Via Marliani 7, Busto Arsizio) – Inaugurazione mostre e proiezioni: Archivio Fotografico Italiano, XIV Festival fotografico Eu 2026.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

Ore 21.00, Il Cubo (Via G. Verdi 13, Cardano al Campo) – Conversazione: Alba Bonetti e Antonella Carnicelli, Caregiver familiare e reti territoriali. Quale dialogo per rompere l’isolamento.

VENERDÌ 13 MARZO

Ore 21.00, Materia (Via Confalonieri 5, Castronno) – Lezione magistrale: Matteo Flora, Neutralità tradita. La rete fra utopia e controllo.

SABATO 14 MARZO

Ore 17.30, Villa Montevecchio (Samarate) – Incontro con gli autori: Giovanni Zaninetta e Federico Nicoli, Il fine vita fra autonomia relazionale e bisogni di cura.

DOMENICA 15 MARZO

Ore 16.00, Fondazione Marcello Morandini (Via F. Del Cairo 42, Varese) – Visita guidata: Nodi cromatici: Calderara e Morandini (evento esclusivo per il pubblico di Filosofarti; prenotazioni sul sito).

MARTEDÌ 24 MARZO

Ore 10.00, Teatro G. Pasta (Via I Maggio, Saronno) – Lezione magistrale: Maura Gancitano (a cura Comune di Saronno – Assessorato alle Pari Opportunità; prenotazioni sul sito).