La deportazione politica e operaia, a Saronno un incontro in occasione della Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, la città di Saronno organizza un momento pubblico di riflessione dedicato a un aspetto meno noto ma altrettanto drammatico: la deportazione politica e operaia nei lager nazisti.

L’appuntamento a Villa Gianetti

L’incontro si terrà sabato 24 gennaio alle 16 a Villa Gianetti, e vedrà come relatore Maurizio Barbarello, vicepresidente della sezione milanese dell’Aned, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Docente di storia, Barbarello da oltre vent’anni accompagna studenti e adulti nei Viaggi della Memoria, in particolare nei campi di Dachau e Mauthausen. Un percorso iniziato nel 2000 al fianco dei deportati sopravvissuti e dei familiari di chi non è tornato, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni il senso della memoria storica.

Una testimonianza che diventa impegno

Nel suo impegno come volontario dell’Aned, Barbarello ha incontrato decine di migliaia di studenti e ha guidato viaggi nei principali campi di concentramento. Il suo percorso è stato segnato anche dall’amicizia con Giancarlo Bastanzetti, saronnese e figlio di Pietro, deportato e morto nei lager, che lo ha introdotto alla conoscenza diretta del vissuto dei deportati politici.

Terminata l’attività di insegnante, Barbarello ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio dell’Aned, diventando testimone e formatore. Oggi, attraverso il suo lavoro, continua a trasmettere l’importanza di ricordare e comprendere una delle pagine più buie della storia europea.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di approfondimento, per rendere omaggio alle vittime della deportazione e contribuire alla costruzione di una memoria condivisa, capace di contrastare ogni forma di negazionismo e indifferenza.

Ingresso libero