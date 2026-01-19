La deportazione politica e operaia, a Saronno un incontro in occasione della Giornata della Memoria
Sabato 24 gennaio appuntamento con la storia alla presenza di Maurizio Barbarello, docente e testimone della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto e i deportati politici
In occasione della Giornata della Memoria, la città di Saronno organizza un momento pubblico di riflessione dedicato a un aspetto meno noto ma altrettanto drammatico: la deportazione politica e operaia nei lager nazisti.
L’appuntamento a Villa Gianetti
L’incontro si terrà sabato 24 gennaio alle 16 a Villa Gianetti, e vedrà come relatore Maurizio Barbarello, vicepresidente della sezione milanese dell’Aned, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.
Docente di storia, Barbarello da oltre vent’anni accompagna studenti e adulti nei Viaggi della Memoria, in particolare nei campi di Dachau e Mauthausen. Un percorso iniziato nel 2000 al fianco dei deportati sopravvissuti e dei familiari di chi non è tornato, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni il senso della memoria storica.
Una testimonianza che diventa impegno
Nel suo impegno come volontario dell’Aned, Barbarello ha incontrato decine di migliaia di studenti e ha guidato viaggi nei principali campi di concentramento. Il suo percorso è stato segnato anche dall’amicizia con Giancarlo Bastanzetti, saronnese e figlio di Pietro, deportato e morto nei lager, che lo ha introdotto alla conoscenza diretta del vissuto dei deportati politici.
Terminata l’attività di insegnante, Barbarello ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio dell’Aned, diventando testimone e formatore. Oggi, attraverso il suo lavoro, continua a trasmettere l’importanza di ricordare e comprendere una delle pagine più buie della storia europea.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di approfondimento, per rendere omaggio alle vittime della deportazione e contribuire alla costruzione di una memoria condivisa, capace di contrastare ogni forma di negazionismo e indifferenza.
Ingresso libero
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.