La Famiglia Bosina assegna il Premio Varese Donna 2026 a Maria Chiara Gadda

Durante la serata sono stati premiati anche i partecipanti al concorso di poesia 2025. Più di 100 le persone presenti

Come da tradizione, la Famiglia Bosina ha tenuto una serata tra premiazioni, poesie e incontro. Alla Vecchia Riva della Schiranna, in occasione della Giöbia, sono stati 120 i partecipanti alla serata che ha visto la premiazione dei partecipanti al Concorso Poesia Dialettale Bosina 2025, Inoltre è stato assegnato il Premio Varese Donna 2026.

Il primo premio per il concorso di poesia è stato assegnato a Enrico Tediosi con la poesia “Sogn e penser”, seguito da Lidia Munaretti con “Nocc d’agost” al secondo posto e da Norma Bombelli, terza classificata con “Ul quattarfoi”. L’edizione 2025 ha registrato una partecipazione significativa, con 35 poesie inviate da 21 autori, più alta degli anni precedenti. La giuria è composta da Giuseppe Carcano, Paolo Bartoci, Silvia Bianchi, Patrizia Molinaro e Luisa Oprandi. premiazioni del Concorso Poesia Dialettale Bosina 2025.

Durante la serata, dove non è mancato il regiù e allietata dalle scenette del Gruppo Folcloristico Bosino, è stato assegnato anche il Premio Varese Donna 2026, riconoscimento che ogni anno valorizza una figura femminile capace di distinguersi per l’impegno sociale e culturale sul territorio. Il premio è stato conferito a Maria Chiara Gadda, originaria di Tradate, deputata della Repubblica dal 2013 e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera.

“Il 2026 inizia per me con una bellissima e inaspettata sorpresa, ho ricevuto il premio “Varese Donna 2026” dalla Famiglia Bosina.  – commenta Gadda – Vivo a Varese ormai da diversi anni, è la città che ho scelto. Il suo cuore pulsante sono le tante associazioni che la animano come la Famiglia Bosina, che tiene vive le tradizioni e il dialetto. Grazie a tutte queste persone incontrate negli anni a Varese, mi sono sentita subito a casa. Sentire l’affetto sincero, e la stima per il mio impegno politico, é davvero una emozione fortissima. La legge antispreco compie nel 2026 dieci anni. É una parte importante del mio percorso, ma è bello avere consapevolezza che è nel cuore e nell’impegno di tante altre persone. Grazie”.

La Famiglia Bosina assegna il Premio Donna 2025 a Maria Chiara Gadda

Pubblicato il 30 Gennaio 2026
