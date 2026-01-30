La Famiglia Bosina assegna il Premio Varese Donna 2026 a Maria Chiara Gadda
Durante la serata sono stati premiati anche i partecipanti al concorso di poesia 2025. Più di 100 le persone presenti
Come da tradizione, la Famiglia Bosina ha tenuto una serata tra premiazioni, poesie e incontro. Alla Vecchia Riva della Schiranna, in occasione della Giöbia, sono stati 120 i partecipanti alla serata che ha visto la premiazione dei partecipanti al Concorso Poesia Dialettale Bosina 2025, Inoltre è stato assegnato il Premio Varese Donna 2026.
Il primo premio per il concorso di poesia è stato assegnato a Enrico Tediosi con la poesia “Sogn e penser”, seguito da Lidia Munaretti con “Nocc d’agost” al secondo posto e da Norma Bombelli, terza classificata con “Ul quattarfoi”. L’edizione 2025 ha registrato una partecipazione significativa, con 35 poesie inviate da 21 autori, più alta degli anni precedenti. La giuria è composta da Giuseppe Carcano, Paolo Bartoci, Silvia Bianchi, Patrizia Molinaro e Luisa Oprandi. premiazioni del Concorso Poesia Dialettale Bosina 2025.
Durante la serata, dove non è mancato il regiù e allietata dalle scenette del Gruppo Folcloristico Bosino, è stato assegnato anche il Premio Varese Donna 2026, riconoscimento che ogni anno valorizza una figura femminile capace di distinguersi per l’impegno sociale e culturale sul territorio. Il premio è stato conferito a Maria Chiara Gadda, originaria di Tradate, deputata della Repubblica dal 2013 e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.