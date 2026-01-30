La Famiglia Bosina assegna il Premio Varese Donna 2026 a Maria Chiara Gadda

Come da tradizione, la Famiglia Bosina ha tenuto una serata tra premiazioni, poesie e incontro. Alla Vecchia Riva della Schiranna, in occasione della Giöbia, sono stati 120 i partecipanti alla serata che ha visto la premiazione dei partecipanti al Concorso Poesia Dialettale Bosina 2025, Inoltre è stato assegnato il Premio Varese Donna 2026.

Il primo premio per il concorso di poesia è stato assegnato a Enrico Tediosi con la poesia “Sogn e penser”, seguito da Lidia Munaretti con “Nocc d’agost” al secondo posto e da Norma Bombelli, terza classificata con “Ul quattarfoi”. L’edizione 2025 ha registrato una partecipazione significativa, con 35 poesie inviate da 21 autori, più alta degli anni precedenti. La giuria è composta da Giuseppe Carcano, Paolo Bartoci, Silvia Bianchi, Patrizia Molinaro e Luisa Oprandi. premiazioni del Concorso Poesia Dialettale Bosina 2025.

Durante la serata, dove non è mancato il regiù e allietata dalle scenette del Gruppo Folcloristico Bosino, è stato assegnato anche il Premio Varese Donna 2026, riconoscimento che ogni anno valorizza una figura femminile capace di distinguersi per l’impegno sociale e culturale sul territorio. Il premio è stato conferito a Maria Chiara Gadda, originaria di Tradate, deputata della Repubblica dal 2013 e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera.