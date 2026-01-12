La farsa è finita: Trapani Shark esclusa dalla Serie A di basket

La Serie A di basket perde un pezzo: la Trapani Shark è stata – infine – esclusa dal massimo campionato di pallacanestro nazionale dopo aver subito la medesima sorte nella competizione europea (la Basketball Champions League – foto in alto) a cui era iscritta in questa stagione.

La decisione è contenuta nel dispositivo del giudice sportivo che fa riferimento alle partite disputate nel fine settimana, quello che solitamente riporta le ammende per le società. Trapani era scesa in campo sabato, in casa, contro Trento ripetendo quanto fatto in coppa: pochissimi giocatori, quasi tutti ragazzini delle giovanili, che dopo pochi minuti hanno messo fine al match per raggiunto limite di falli (per regolamento la gara termina quando resta disponibile un solo giocatore che, banalmente, non può fare la rimessa non avendo altri compagni).

Questa pantomima è stata equiparata dal giudice sportivo a una rinuncia, visto che nell’occasione non è stato rispettato il principio di lealtà sportiva. Dato che la Shark aveva già rinunciato a giocare il match di Bologna, la settimana precedente, questa seconda “rinuncia” fa scattare automaticamente l’esclusione dal campionato. Accanto a ciò il presidente Valerio Antonini ha ricevuto un’altra inibizione (ne ha già collezionate due, ciascuna per due anni) mentre alla società è stata comminata una maximulta di 600mila euro. Ovviamente il giudice sottolinea tutto il pregresso fatto di punti di penalità e irregolarità di vario genere.

DAL PARQUET – Ascolta il podcast di VareseNews dedicato alla partita tra Treviso e Openjobmetis

Ora, presumibilmente, scatterà una battaglia legale tra Antonini, la FIP e la Legabasket, ma quel che più importa è che si sia messo un punto finale a una situazione grottesca che si è trascinata fin troppo tempo. Le partite disputate dalla Shark – come avvenne qualche anno fa con Roma – vengono di fatto cancellate quindi chi, come la Openjobmetis, aveva vinto contro i siciliani perderà i due punti in classifica: tutto per altro già previsto. Chi viene particolarmente penalizzata è Trento che a questo punto rimane fuori dalla Coppa Italia (Varese ci aveva pensato da sola, perdendo a Treviso). Entrano invece tra le otto Napoli (a prescindere dal risultato del match con Milano) e la neopromossa Udine.

LA CLASSIFICA (dopo 15 giornate)

V. Bologna, Brescia 24; Milano*, Venezia 20; Tortona 18; Trieste 14; Udine, Napoli, Cremona, Trento 12; VARESE, Sassari 10; Reggio Emilia 8; Treviso, Cantù 6.