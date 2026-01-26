“La Festa del Pensiero” al Collegio Castelli di Saronno: studenti in gara tra filosofia, teologia e letteratura

Una giornata dedicata alla riflessione, al confronto e alla sintesi tra discipline. Venerdì 30 gennaio il Collegio Arcivescovile Monsignor Castelli di Saronno ospiterà la prima edizione della “Festa del Pensiero”, un’iniziativa didattica e culturale rivolta agli studenti del triennio del liceo.

Ideata dal rettore don Cristiano Mario Castelli, la giornata si propone di mettere in dialogo filosofia, teologia, letteratura e scienze in un contesto inedito: una gara di debate, in cui gli studenti saranno protagonisti attivi di un esercizio di pensiero critico interdisciplinare.

Un confronto tra discipline guidato da voci autorevoli

Il tema del dibattito verrà comunicato agli studenti solo la mattina dell’evento, ma non affronteranno la sfida da soli. Ad accompagnarli, infatti, saranno tre relatori di altissimo livello culturale: il professor Guazzarini, docente di filosofia al Collegio Castelli, offrirà una lettura strutturata del tema secondo il pensiero filosofico; don Pierluigi Banna, teologo e docente al Seminario di Milano, guiderà un approfondimento sulle implicazioni teologiche del tema; infine don Paolo Alliata, scrittore e rettore del Liceo Montini di Milano, proporrà una riflessione letteraria, intrecciando simboli, testi e narrazioni.

L’Arcivescovo Delpini arbitro d’eccezione

A dare ulteriore valore all’iniziativa sarà la presenza dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ricoprirà il ruolo di arbitro della gara. Un incarico inedito, accolto con entusiasmo, che sottolinea il valore educativo dell’evento.

«Una conoscenza che fa sintesi e unisce le diverse branche del sapere permette ai ragazzi di formare una coscienza critica, capace di renderli cittadini protagonisti del mondo» – dice don Castelli.

Una giornata tra pensiero e professionalità

Dopo il confronto tra gli studenti e la premiazione, la giornata si concluderà con un pranzo speciale: sarà preparato e servito dagli allievi della quarta dell’istituto alberghiero del Collegio, nel ristorante didattico della scuola. Un ulteriore segno dell’integrazione tra formazione intellettuale e competenze pratiche. Ospite a pranzo lo stesso monsignor Delpini.

Il progetto, coordinato dalla professoressa Crespi, responsabile del liceo scientifico, ha coinvolto attivamente studenti e docenti. L’obiettivo è farne un appuntamento annuale, punto di riferimento per il confronto tra i saperi all’interno del percorso educativo del Collegio.