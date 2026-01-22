La festa di San Sebastiano a Sesto Calende riunisce le forze dell’ordine e il volontariato

L’Abbazia di San Donato di Sesto Calende ha ospitato la cerimonia religiosa dedicata a San Sebastiano, momento che ogni anno riunisce il comando cittadino della Polizia Locale per la festa del patrono. La funzione, svoltasi nella serata di martedì 20 gennaio, ha visto la partecipazione, oltre che degli agenti in divisa, ma anche dei rappresentanti delle altre realtà che operano sul territorio per la sicurezza e l’assistenza ai cittadini.

A presiedere la celebrazione è stato il prevosto don Luciano Andriolo. Tra i banchi della chiesa erano presenti i Carabinieri della stazione locale, i volontari del Cva (Corpo volontari ambulanza) e il sindaco Elisabetta Giordani.

Durante il suo intervento, il sindaco ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra le diverse forze in campo: «Il vostro impegno costante, la vostra passione e la vostra alta professionalità sono per noi motivo di orgoglio, ma anche di tranquillità nella gestione della viabilità, delle emergenze e nella tutela della sicurezza urbana. Il costante coordinamento con la Prefettura e le altre Forze dell’Ordine fa di voi il primo, essenziale volto dello Stato nel presidio del territorio per il cittadino, nell’ambiente, nel commercio, nell’urbanistica e nella sicurezza».

L’intervento del primo cittadino si è concluso con un richiamo al significato istituzionale della funzione svolta dagli agenti. «Nel vostro operato c’è il pilastro fondamentale su cui poggia il bene comune» ha dichiarato Elisabetta Giordani, invitando gli operatori a proseguire nel proprio incarico con dedizione e orgoglio per la divisa indossata, a fronte di un compito che l’amministrazione comunale ha definito come un valore civico essenziale per l’intera città di Sesto Calende.